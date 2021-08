En México, ¿qué canal transmite Borussia Dortmund vs Bayern Munich por la Supercopa alemana y a qué hora es?

Negriamarillos y bávaros disputan el primer título de la temporada en Alemania.

Son tiempos de nuevas eras en la nación germana. Mientras el Borussia Dortmund empieza una época con Marco Rose en el banquillo, el Bayern Munich hace lo propio con Julian Nagelsmann como entrenador. Y qué mejor forma de empezar un ciclo que con un título, mismo que se disputan los dos equipos más importantes de la Bundesliga en la final de la Supercopa alemana.

Los Negriamarillos legan a este partido tras haber ogleado 5-2 al Frankfurt, en la jornada inagirual de la Primera División teutona por su parte, el cuadro bávaro empató 1-1 ante el Mönchengladbach.

Ahora es momento de cambiar el chip porque en juego está el primer trofeo de la temporada.

Contenidos:

Por ello, a continuación en Goal te ofrecemos las alternativas para sintonizar el partido en la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL BORUSSIA DORTMUND VS. BAYERN MUNICH

El duelo entre ambos conjuntos se juega el martes 17 de agosto a las 13:30 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 11:30 horas y en el Pacífico a las 12:30.

TRANSMISIÓN DEL BORUSSIA DORTMUND VS. BAYERN MUNICH

Dentro del país, SKY Sports tendrá el partido en exclusiva. Esto está dispnible para todo el territorio mexicano.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, este únicamente se halla disponible en la TV cerrada. Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿QUÉ CANAL ES SKY EN CADA SISTEMA DE CABLE?

El partido se podrá ver por el canal 506.

Sky Sports nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play.

¿CÓMO VER BORUSSIA DORTMUND VS BAYERN MUNICH EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de Blue to Go. La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Si contratase Sky, entonces BTG tiene un costo extra de 20 pesos mexicanos para poder seguir completamente en vivo los cotejos de la Bundesliga y muchos más del futbol europeo.

POSIBLES ALINEACIONES

BVB: Kobel; Passlack, Witsel, Akanji, Schulz; Dahoud, Delaney; Hazard, Reyna, Reus y Haaland. DT: Marco Rose.

BAYERN MUNINCH: Neuer; Stanisic; Upamecanos, Süle, Davies; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Sané, Müller y Lewandowski. DT: Julian Nagelsmann.