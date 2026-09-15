El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal saudí, anunció la alineación de su equipo para el encuentro ante el Al-Gharafa catarí, la noche de este martes.

El Al-Hilal recibe a su rival, el Al-Gharafa, la noche de este martes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en el partido de la primera jornada de la competición de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

La alineación del Al-Hilal para enfrentarse al Al-Gharafa fue la siguiente:

Bono, Koulibaly, Yusuf Akçiçek, Mahzari, Nasser, Neves, Sergej, Martinelli, Savinho, Simón y Mitrović.

Por otro lado, Pedro Martínez anunció la alineación del Al-Gharafa, que fue la siguiente:

Koné, Al-Rashidi, Ayoub, Chang, Sano, Seifeddine, Fabricio, Sassi, Ben Nasser, Dounas y Frank.







