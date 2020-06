Metapán mantendrá a sus categorías menores

Esta fue la decisión que tomó la directiva calera.

Las categorías de Sub 17 y reserva son equipos que Isidro Metapán hará el esfuerzo para mantenerlos, pese a que se rumora que en los próximos seis meses no tendrán competencia, debido a que es insostenible por la parte económica.



Rafael Morataya, presidente de los caleros dijo: “Nosotros vamos a mantener la Sub 17 y reservas en activo. Queremos que sigan entrenando porque ellos aportarán jugadores al primer equipo. Siento que hay que darles el apoyo y conseguir también fogueos”.



El directivo aún no tiene claro qué pasará con estas categorías, ya que la Fesfut no se ha pronunciado: “Hay que invertir en ellos. Debemos saber si recibiremos apoyo de la FESFUT y patrocinadores para llevar a cabo todos estos torneos”.