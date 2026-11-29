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Según informaciones, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, está dispuesto a ofrecer al joven extremo Estevao Willian al Barcelona en un sorprendente intercambio por el centrocampista Fermin Lopez. Aunque Alonso había pedido paciencia con el brasileño, sus escasos minutos en la Premier League abren la puerta a una posible salida de Stamford Bridge.

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Alonso planea un sorprendente intercambio de Estevao por Fermin Lopez

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, estudia un ambicioso intercambio que llevaría al joven extremo Estevao Willian al Barcelona a cambio del centrocampista Fermin Lopez, según el medio catalán El Nacional.

Aunque anteriormente había pedido paciencia con el internacional brasileño, Alonso solo ha dado a Estevao dos titularidades en la Premier League esta temporada, lo que genera dudas sobre el papel a largo plazo del joven en Stamford Bridge.

El Chelsea espera vencer la resistencia de Flick con el antiguo «Messinho»

Alonso considera que Lopez, campeón de la Eurocopa, sería una incorporación fundamental para su proyecto en el oeste de Londres, después de que el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, frenara anteriores intentos del Chelsea de ficharlo por grandes sumas.

Ofrecer a Estevao, apodado en su día «Messinho» en su país, podría dar al Chelsea nuevos argumentos en la negociación. El Barcelona siguió de cerca al delantero durante su etapa en Brasil y valora su velocidad, su regate y su capacidad para crear peligro por la banda derecha.

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Trayectorias opuestas de dos jóvenes figuras del fútbol europeo

Presentado por el Chelsea en agosto de 2025 tras su fichaje del Palmeiras por 34 millones de euros más 23 millones en variables, Estevao se convirtió ante el Ajax en el goleador más joven del club en la Liga de Campeones de la UEFA. También se unió a Kylian Mbappe y Erling Haaland al marcar en sus tres primeras titularidades, incluida una ante el Barcelona, antes de que una grave lesión en los isquiotibiales en abril de 2026 lo dejara fuera del Mundial.

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Lopez, por su parte, renovó con el Barcelona hasta 2031 en enero de 2026 tras firmar su temporada más productiva, con 13 goles y 17 asistencias en todas las competiciones, después del triplete nacional de la temporada 2024/25 y de un triplete de goles en la Liga de Campeones ante el Olympiacos.

Flick tiene la última palabra en una operación compleja

Por ahora, el intercambio propuesto es una posibilidad de mercado y no una negociación formal. Flick se muestra reacio a desprenderse de un centrocampista que presiona arriba y puede ser titular o cambiar los partidos desde el banquillo.

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Dado que el Barcelona ya cuenta con Lamine Yamal como principal atacante por la derecha, el Chelsea aún tendría que convencer a ambos clubes y a los jugadores, además de resolver las diferencias económicas entre las dos valoraciones.