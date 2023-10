¿Messi vuelve a Barcelona? "Haré todo lo posible para que pueda despedirse de su afición", aseguró Jorge Más

El máximo accionista de Inter Miami confesó la promesa que le hizo a Leo para que pueda volver al Camp Nou.

Jorge Más logró lo que parecía utópico hace algunos años: que Lionel Messi dejara el fútbol europeo para defender la camiseta de Inter Miami en el cierre de su gloriosa carrera. Y una de las promesas que realizó durante la extensa negociación para ficharlo tiene que ver con que pueda volver a pisar el Camp Nou y ser despedido a la altura de su historia, un homenaje que no pudo tener en 2021.

El accionista mayoritario de la franquicia de Florida brindó una entrevista a Marca y, en el anticipo, describió cómo fue ese compromiso que asumió: "La salida de Messi de Barcelona no fue de su gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel. Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido".

LA HISTORIA DE UN FICHAJE NEGOCIADO POR AÑOS

"Yo siempre aspiré a fichar a Leo. Todo el mundo me decía que estaba loco por pensar que vendría al Inter Miami. ¡Qué mejor que el mejor jugador del mundo pueda venir a Miami, donde podría disfrutar con su mujer, con sus hijos!", destacó el empresario, para luego narrar que "en 2019 organicé una reunión con Jorge Messi. Ahí David Beckham y yo le explicamos a Jorge durante tres horas el proyecto de Miami. Le dije: 'Tu hijo tendrá la oportunidad de crear un nuevo legado porque va a poder cambiar un deporte en un país', y eso se da en muy pocas oportunidades a un atleta. Mantuve la comunicación con Jorge constantemente".

El artículo sigue a continuación

Y para completar el relato, detalló que "fueron cuatro años y medio de convencer a Lionel y que decidiera con su familia. Yo nunca perdí la fe. Yo estaba convencido de que Lionel Messi iba a llegar, veía que existía una gran posibilidad después del Mundial, y en enero o febrero cerrar algo".