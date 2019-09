El debuta este martes a las 21 horas en la UEFA 2019-2020 midiéndose al en el Signal Iduna Park en el que será uno de los rivales y uno de los partidos más complicados de la fase de grupos pero Lionel Messi estará de vuelta.

El club blaugrana ha hecho pública la lista de convocados que viajan a y en ella está el argentino, que ha recibido el alta médica (al igual que Neto) tras haber completado dos entrenamientos completos con el grupo y apura para reaparecer tras tener casi superada la lesión en el sóleo que arrastra desde mediados de agosto.

El artículo sigue a continuación

De hecho, el duelo ante el Borussia podría ser el primero que juegue Messi esta temporada, ya que se ha perdido los cuatro primeros partidos de tras recaer, como el mismo admitió, cuando trabajaba para volver en la segunda jornada ante el . Messi se entrenará esta tarde junto al resto de sus compañeros en el escenario del partido y esta última sesión será decisiva para saber si podrá reaparecer.

La lista de convocados completa la forman:

📋 [SQUAD LIST]

⚽ #BVBBarça

✈ See who’s making the list for our @ChampionsLeague opener! 👇 pic.twitter.com/ZXoQAvoBMM