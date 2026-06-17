Messi, tras su hat-trick contra Argelia: «Sigo el ejemplo de los mayores aficionados del Real Madrid»

Lionel Messi hizo historia en el debut de Argentina en el Mundial 2026 al anotar un hat-trick contra Argelia (3-0), igualando el récord de 16 goles de Miroslav Klose.

A punto de cumplir 39 años, el 24 de junio, reveló que toma como ejemplo a Rafael Nadal, ya retirado, para mantener su alto nivel.

Messi, en declaraciones a Mundo Deportivo, añadió: «Me encanta jugar al fútbol, es mi pasión desde niño y, cuando me siento bien, doy lo mejor de mí».

«En la concentración vemos la serie sobre Rafa Nadal y me identifico mucho con él; siempre quiero darlo todo, sentirme bien y disfrutar».

Nadal, gran seguidor del Real Madrid —rival histórico del Barcelona, donde Messi vivió sus mejores momentos y conquistó numerosos títulos—, le inspira para seguir adelante.

Por ahora no piensa en retirarse: «Mientras pueda y esté en forma, seguiré».