Messi tras ganar la Copa América: “He soñado muchas veces con esto”

Argentina ganó la Copa América tras derrotar a Brasil en la final y Messi logró el gran título que se le resistía con la Albiceleste.

Leo Messi estaba más que emocionado tras la final de la Copa América en la que Argentina se proclamó campeona del torneo tras ganar a Brasil con un gol de Di María,

El ‘10’, que al final del partido no pudo reprimir la emoción, reconoció que “muchas veces me había tocado irme triste, pero sabía que una vez se iba a dar. No había mejor momento, ganando en Brasil y a Brasil”.

Messi reconoció que “he soñado muchísimas veces con esto” y reconoció que “he pensado en mi familia, mi padre, mis hermanos. Muchas veces nos tocó sufrir; ellos lo viven igual que yo”.

“Necesitaba sacarme la espina de lograr algo con la Selección”

El argentino afirmó que “confiaba mucho en este grupo, que se fue haciendo muy fuerte desde la Copa América pasada, donde se vieron muchas cosas buenas”.

Explicó que “fueron muchísimos días encerrados, sin poder ver a los nuestros, pero el objetivo estaba claro. Se nos dio, pudimos ser campeones y la felicidad es inmensa”.

Añadió que “estuve cerquita muchísimos años, sabía que en algún momento se iba a dar. Estoy agradecido a Dios por darme este momento contra Brasil en la final y en su país. Creo que estaba guardando este momento para mí".

