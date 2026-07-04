Messi supera a Mbappé y Kane en la lucha por ser el jugador más influyente del Mundial

El astro argentino Lionel Messi lidera la clasificación de los mejores jugadores del Mundial 2026, cuando el torneo entra en su fase decisiva con los últimos 16 partidos: 8 de octavos de final, A continuación se jugarán cuatro cuartos de final, dos semifinales, la final y el partido por el tercer puesto, hasta completar los 104 encuentros programados en esta edición récord, en la que ya se han disputado 88.

Según el diario español «Marca», el capitán argentino lidera el «Power Ranking», que evalúa el rendimiento de los jugadores en cada partido y jugada tras 88 encuentros disputados.

El astro del Inter de Miami suma 7 goles y lidera la tabla de anotadores, por delante de Kylian Mbappé (6), y de Harry Kane y Erling Haaland (5 cada uno).

Además, Messi se convirtió en el primer jugador en llegar a 20 goles en la historia del Mundial, tras jugar un récord de 30 partidos. Su media es de 35,56 puntos, cifra que mejoró tras marcar y asistir en el tercer gol ante Cabo Verde, lo que lo consolidó como el mejor jugador de la Albiceleste.

Le siguen el francés Kylian Mbappé (34,14 puntos, 6 goles) y el inglés Harry Kane (33,49 puntos). mientras que el inglés Harry Kane suma 33,49 tras clasificar a Inglaterra casi en solitario ante Congo.

Justo detrás se sitúan los españoles Rodri (32,41) y Mikel Oyarzabal (31,81), mejores españoles hasta ahora. Les siguen el canadiense Stephen Eustaquio, el Balón de Oro Ousmane Dembélé y Vinicius Jr., quien guía a Brasil bajo Carlo Ancelotti, así como el mexicano Roberto Alvarado y el belga Yuri Tielemans.

Entre los porteros destaca el paraguayo Orlando Gil, con 29,88 puntos y 19 paradas, mientras que Unai Simón, con solo 4 intervenciones, queda undécimo.

En defensa destaca el brasileño Gabriel (29,64 puntos), seguido muy de cerca por Aymeric Laporte (29,51). En el medio, Rodri lidera con 32,41 puntos, y en ataque mandan Messi, Mbappé y Kane.

En la clasificación interna de España, Rodri, Laporte y Pedri dominan defensa y centro del campo, con Oyarzabal cuarto y Lamine Yamal quinto.