Messi sueña con la Champions y reta a Cristiano

Leo Messi desveló que sueña con la Champions al tiempo que recoge el guante de Cristiano y le manda un mensaje: "Nos vemos en el campo".

Leo Messi concedió una entrevista a La Gazzetta dello Sport tras ganar su sexta Bota de Oro y en ella repasó varios aspectos futbolísticos.

Leo Messi ha conquistado 34 títulos con el , una cifra espectacular desde que debutara un 16 de octubre de 2004 ante el en partido oficial.

"En el fútbol no hay tiempo para detenerse y pensar en el pasado, yo diría que casi no hay tiempo para disfrutar el presente porque se juega continuamente. Creo que solo cuando me jubile tendré tiempo para recordar y saborear lo mejor que hice”.

Sobre su retirada afirma que “lo descubriré con el tiempo, porque uno se da cuenta por sí mismo hasta cuándo puede continuar".

El reto de Cristiano a que abandone el Barça y su desafío al luso

También fue cuestionado por las palabras de Cristiano Ronaldo en la que le ha lanzado el guante para que pruebe otras ligas y salga del Barcelona. Messi lo tiene claro y le lanza un desafío.

"Cada uno busca las experiencias que considera mejores para sí mismo. Nunca he tenido la necesidad de dejar el mejor club del mundo, que es el Barcelona. Aquí disfruto cada entrenamiento, cada juego y la ciudad. En general, esta es una experiencia súper completa y siempre he tenido en cuenta cuál es mi objetivo aquí sin tener que ir a buscarlo a otro lado. Nos vemos en el campo".

Poco amigo del autobombo

Preguntado por qué no habla tanto de sí mismo como hacen otros grandes futbolistas como Ibrahimovic o Cristiano, Leo también es consecuente.

"Prefiero que otros hablen de mí. Sé lo que soy, lo que hice y lo que todavía puedo dar, pero lo guardo para mí. Ya sea que otros comenten, no me gusta hablar de mí, siempre prefiero pensar en el colectivo”.

Las lesiones y las reflexiones de los niños

Sus hijos estuvieron presentes en la entrega de la sexta Bota de Oro y fueron protagonistas al entregársela, por ello no son ajenos a la realidad de su padre tal y como reconoce el propio Messi.

“Los niños saben cuando me lesiono porque paso más tiempo en casa y, por lo tanto, con ellos. Me preguntan cuánto extraño volver al campo y me llaman para jugar con ellos, para hacer un mini-partido o algún tiro. Ahora se están dando cuenta de que si estoy lesionado, no puedo, pero a menudo lo olvidan. Se lo recuerdo y luego me abraza”

Sus próximos sueños

Messi también habló de cuáles son sus próximos objetivos y los sueños que tiene para el futuro más cercano.