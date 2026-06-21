Messi sorprende al mundo... ¡y lo vuelve a hacer con De Paul!

La estrella argentina Lionel Messi y su compañero Rodrigo De Paul visitaron la peluquería para renovar su look un día antes del partido contra Austria, correspondiente a la segunda jornada del Grupo 10 del Mundial 2026.

El peluquero Danny Ali, quien trabaja con la selección argentina desde hace años, publicó una foto del dúo con un nuevo look más elegante y moderno.

Messi vuelve a su peinado clásico

El capitán de la «Albiceleste» llegó al Mundial con el pelo algo más largo, pero optó por cortárselo para recuperar su peinado habitual.

Aunque no es un cambio radical, le da un aire renovado al ‘10’ antes del partido clave.

De Paul optó por la sencillez.

Le acompañó su amigo De Paul, que optó por un corte corto, muy distinto de los peinados recargados de etapas anteriores.

Desaparecieron las trenzas, los mechones teñidos y el pelo largo que lo caracterizaron durante años.

En su segunda Copa, De Paul prefiere un estilo clásico, el mismo que lució ante Austria.

Calma antes de la tormenta.

La foto publicada por Danny Ali los muestra sonrientes y relajados, en calma antes del partido que puede asegurar el pase a octavos.

Tras la goleada a Argelia (3-0) y con el plantel al completo en Kansas, ambos lucen renovados de cara a otro duelo clave.

El lunes por la tarde Argentina y Austria se verán las caras en un duelo que puede otorgar al campeón el pase anticipado a la siguiente ronda.