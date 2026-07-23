Ronaldo, la leyenda de Brasil, reveló su opinión sobre la final del Mundial 2026, que vio la victoria de España sobre Argentina por la mínima y la conquista del título mundial por segunda vez en la historia de "La Roja".

El exdelantero brasileño, apodado el Fenómeno, dijo que la victoria de España sobre Argentina fue una "derrota aplastante", destacando el dominio absoluto del equipo de Luis de la Fuente durante la final del Mundial 2026, a pesar de haber ganado por un solo gol.

Ronaldo, en declaraciones publicadas por el diario "Mundo Deportivo", afirmó: "No se dieron los goles que esperaba, pero hubo un dominio absoluto durante todo el partido".

Según el exjugador del Real Madrid y del Barcelona, la diferencia técnica fue tan evidente que ni la presencia de Lionel Messi impidió la superioridad de España.

El campeón del Mundial 2002 considera que la victoria de España refleja la importancia del juego colectivo por encima del brillo individual.

Y añadió: "Un jugador por sí solo no puede resolver nada. La verdadera fuerza está en el equipo, en jugar juntos", reconociendo la solidez que mostró el equipo argentino para llegar a la final.

El exdelantero también elogió el estilo de juego de España, afirmando: "Al contrario que Brasil, que sigue anclada en un juego que ha quedado obsoleto, España tiene una forma de jugar única y por eso su fútbol es bonito".

Ronaldo concluyó sus palabras diciendo: "Mantener la posesión del balón es la mejor estrategia, y lo hicieron de manera impresionante", subrayando que el equipo español se ha consolidado como una referencia mundial en el juego colectivo al "tener el balón en sus pies todo el tiempo".