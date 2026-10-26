Messi sigue los pasos de Buffon en la carrera por el Balón de Oro

Lionel Messi, leyenda de la selección de Argentina, consiguió un registro destacado durante la carrera por el Balón de Oro 2026.

Los organizadores del Balón de Oro habían anunciado a los primeros 20 jugadores en la lista de los mejores, y las elecciones estuvieron marcadas por la ausencia del nombre de la Pulga, lo que confirma su presencia entre los 10 mejores jugadores.

Según la red "Stats Foot", especializada en estadísticas, Lionel Messi (39 años y 4 meses) se ha convertido en el jugador de mayor edad en entrar entre los 10 mejores jugadores del Balón de Oro desde Gianluigi Buffon, el legendario portero de Italia, el 7 de diciembre de 2017 (39 años y 10 meses).

Cabe recordar que Lionel Messi logró conducir a la selección de su país a la final del Mundial 2026, antes de perder el título ante España.