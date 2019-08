Messi se queda otra vez fuera de la convocatoria del Barcelona

El delantero argentino se une a las bajas de Suárez y Dembele

Messi sigue entre algodones. Ernesto Valverde ha preferido no forzar la máquina y el 10 se queda fuera de la convocatoria. De hecho, Messi ni siquiera se entrenó en la última sesión preparatoria, es decir, el jugador está todavía un poco verde y el técnico hará todo lo posible para que la lesión no se desboque. El no se puede permitir estar mucho tiempo sin su estrella, y en ocasiones eso conlleva tener que guardarlo.

Messi tiene problemas en el sóleo y pocas horas de vuelo. El jugador llegó de vacaciones cuando sus compañeros llevaban ya unas semanas trabajando en la gira asiática. Jugó la y eso supuso una tardanza. En su primer entrenamiento tras su reincorporación se rompió y desde entonces no ha vuelto a integrarse en el grupo. No fue a la gira por , en la que el Barcelona disputó dos partidos contra el , y tampoco posteriormente, a la vuelta de ese viaje.

El Barcelona ya ha empezado a sufrir las consecuencias de su ausencia, pues en el primer partido de temporada, contra el Athletic, el equipo fue incapaz de marcar un gol y se dejó los tres puntos en San Mamés con el gol postrero de Aduriz.

Valverde, además, va a tener problemas para conformar un ataque, pues a la baja de Messi se unen las de Suárez y Dembele, ambos lesionados. Eso deja a Griezmann como uno de los pocos jugadores importantes que todavía estará en el campo contra el . El francés, al que le está costando marcar gol, sigue sin haber coincidido en el campo con Messi. Sí entraron los canteranos Carles Pérez, Iñaki Peña y Ansu Fati, que por primera vez estará con el primer equipo.