Messi se mantiene firme en su postura... ¿Jugará contra Jordania?

Argentina, ya clasificada como líder del Grupo 10, cerrará la fase de grupos ante Jordania el domingo por la mañana (hora de Greenwich).

El técnico Lionel Scaloni podría rotar el once, pero la duda está en Lionel Messi: ¿descansará o seguirá brillando?

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Según beIN Sports, el capitán, autor de cinco goles, quiere jugar.

El cuerpo técnico analiza si incluirlo en el once o reservarlo para la segunda parte, para dosificar su esfuerzo sin privar a la afición de verlo.

Mientras tanto, el portero Emiliano «Dibo» Martínez, ya recuperado de una fractura en un dedo, presiona para recuperar la titularidad.

Según «ASPN - Argentina», Messi desea jugar para mantener su ritmo, no por ansia de goles.

«La Pulga» considera que estar 11 días sin jugar es un periodo demasiado largo y cree que jugar contra Jordania, aunque sea solo unos minutos, le ayudará a mantener su nivel y estar listo para los octavos de final.