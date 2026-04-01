Messi se gana la simpatía del mundo del fútbol con sus lágrimas

Lionel Messi, la estrella del Inter de Miami de 38 años, sigue siendo capaz de jugar al fútbol a un gran nivel y, aunque el paso del tiempo ha afectado a su forma física en aspectos como la velocidad, sigue siendo el rey indiscutible en otros aspectos, como la habilidad y la percepción espacial.

En el partido amistoso contra Zambia (5-0), marcó un golazo y dio una asistencia, y dejó claro que, si participa en el Mundial —una decisión personal que tomará en las próximas semanas—, está listo para desempeñar un papel fundamental.

El diario «Mundo Deportivo» afirmó: «Lo que llamó la atención en este partido en el estadio La Bombonera no fue el rendimiento futbolístico en sí mismo, sino el aspecto emocional».

Y añadió: «Messi se vio invadido por una gran emoción durante la interpretación del himno nacional, y lo mismo ocurrió tras el pitido final, ya que en ambas ocasiones se le cayeron las lágrimas... Todo apunta a que fue su último partido en Argentina con la selección nacional, y sin duda le vinieron a la mente innumerables recuerdos. Todo el mundo del fútbol se compadeció de las lágrimas del número 10».

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