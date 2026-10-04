Messi se despide de Argentina en medio del caos: el escándalo del amistoso ante Burkina Faso se repite en el partido entre Argentina y Benín

Tras su contundente victoria por 7-0 ante Burkina Faso, disputada en circunstancias polémicas, Argentina se prepara para otro partido en condiciones excepcionales, frente a Benín, pasada la medianoche del próximo martes.

La selección argentina atraviesa un periodo convulso durante el actual parón internacional, pues tras su contundente triunfo sobre Bolivia por 4-0, que apenas generó reacciones, las cosas cambiaron radicalmente en los últimos días.

La Albiceleste arrasó a su rival burkinés por 7-0, pero en circunstancias caóticas, ya que los Caballos alinearon un once modificado con jugadores sub-23 a causa de los arreglos de viaje gestionados por la Asociación del Fútbol Argentino.

La selección de Burkina Faso tomó un vuelo de bajo coste y no recibió ninguna prima, lo que provocó este inesperado cambio en el once.

Y lo peor de todo es que los jugadores llegaron a Argentina apenas tres horas antes del inicio del partido, y no tuvieron tiempo de descansar tras el largo viaje.

Como consecuencia, el resultado se saldó con una diferencia mayor de lo esperado, algo que no fue bien recibido por la prensa argentina, que criticó duramente la situación, y lo ocurrido fue calificado de escándalo.

La crisis se repite con Benín

Según el portal "Foot Mercato", no parece que las cosas vayan a calmarse, pues mientras Lionel Messi disputará su último partido con la camiseta de la selección argentina el martes 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires, el encuentro ante Benín se celebrará en un ambiente inusual. La selección africana se enfrentó a numerosos problemas antes del partido, ya que las instalaciones distaban mucho de ser las ideales.

No había agua caliente para los jugadores en el hotel, la sauna estaba averiada, el equipamiento era insuficiente, y además el campo de entrenamiento de césped artificial y el gimnasio no eran adecuados para un equipo profesional.

Además, la selección nacional de Benín viajó en un vuelo de 23 horas en clase turista, y el analista deportivo Jonas Bédé sufrió un desmayo.

También estuvieron ausentes varios jugadores, en especial Junior Olaitan (Besiktas), Charlemagne Azongnitodé (TPS) y Sahid Ngoubi (VPS).

No obstante, la situación mejoró y las cosas volvieron poco a poco a la normalidad. Aun así, fue un periodo difícil para Benín, y esto no mejorará la reputación de Argentina, antes del partido que el mundo aguarda.