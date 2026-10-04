Tras su contundente victoria por 7-0 sobre Burkina Faso, disputada en circunstancias polémicas, Argentina se prepara para otro partido en condiciones excepcionales, frente a Benín, después de la medianoche del próximo martes.

La selección argentina atraviesa un periodo convulso durante el actual parón internacional, pues tras su contundente triunfo sobre Bolivia por 4-0, que apenas generó reacciones, las cosas cambiaron radicalmente en los últimos días.

La "Albiceleste" arrolló a su rival burkinés por 7-0, pero en circunstancias caóticas, ya que los africanos alinearon una formación modificada con jugadores sub-23 debido a los arreglos de viaje gestionados por la Asociación del Fútbol Argentino.

La selección de Burkina Faso tomó un vuelo de bajo coste y no recibió ninguna prima, lo que provocó este cambio repentino en la alineación.

Y lo que es peor, los jugadores llegaron a Argentina apenas tres horas antes del inicio del partido, y no tuvieron tiempo para descansar tras el largo viaje.

Como consecuencia, el resultado tuvo una diferencia mayor de lo esperado, algo que no fue bien recibido por la prensa argentina, que criticó duramente la situación, y lo ocurrido fue calificado de escándalo.

La crisis se repite con Benín

Según el sitio "Foot Mercato", no parece que las cosas vayan a calmarse, pues mientras Lionel Messi disputará su último partido con la camiseta de la selección argentina el martes 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires, el encuentro contra Benín se celebrará en un ambiente inusual. La selección africana se enfrentó a numerosos problemas antes del partido, ya que las instalaciones distaban mucho de ser ideales.

Los jugadores no dispusieron de agua caliente en el hotel, la sauna estaba averiada, el equipamiento era insuficiente, y además el campo de entrenamiento de césped artificial y el gimnasio no eran adecuados para un equipo profesional.

Además, la selección nacional de Benín viajó en un vuelo que duró 23 horas en clase turista, y el analista deportivo Jonas Bédé sufrió un desmayo.

También estuvieron ausentes varios jugadores, destacando Junior Olaitan (Beşiktaş), Charlemagne Azondjoutodé (TPS) y Sahid Ngobi (VPS).

No obstante, la situación mejoró y las cosas volvieron gradualmente a la normalidad. Aun así, fue un periodo difícil para Benín, y esto no mejorará la reputación de Argentina, antes del partido que el mundo aguarda.