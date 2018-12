Messi rechaza el reto de Cristiano Ronaldo: "No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos"

El 10 de Barcelona fue contundente al referirse a la particular propuesta pública que le había hecho la estrella portuguesa de la Juventus.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya no comparten Liga y, por lo tanto, la rivalidad entre ambos ha disminuido considerablemente. Sin embargo, el duelo sumó dos nuevos capítulos en los últimos días.

El primero, cuando el portugués de Juventus le mandó un mensaje público al argentino para que "acepte el reto" y también se vaya a jugar a la Serie A italiana. Y el segundo y más reciente, también en una entrevista, cuando el 10 de Barcelona rechazó dicha propuesta sin dar vueltas.

"He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal, he ganado con mi Selección... mientras él todavía está en España. Tal vez él me necesite más. Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que viniera a talia algún día. Como yo, acepta el reto", había manifestado CR7 hace dos semanas, en una entrevista a La Gazzetta dello Sport y Corriere dello Sport.

Ahora, le tocó a Leo el turno de responder. "No necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año a año. No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar", sentenció, en declaraciones a Marca.

En la misma línea, Messi se refirió a ese mano a mano frenético que vivieron con el luso durante su paso por el Real Madrid: "Esa época que vivimos juntos estando en la misma Liga e intentando ganar cada uno con su equipo fue muy linda. Cristiano fue un gran jugador para la Liga y el Madrid y esos duelos eran muy bonitos, pero yo miro por lo de siempre, que es mi equipo y conseguir cosas aquí, esté él o no". "Era una rivalidad muy sana en la que los dos queríamos superarnos día a día para dar lo mejor cada uno a lo suyo. Y creo que también estuvo bueno para el espectador", agregó.

"Al principio de temporada ya dije que el Real Madrid es un grandísimo club, de los mejores del mundo, y con jugadores de sobra, pero a Cristiano se le echaría de menos en cualquier equipo en el que hubiera estado y se marchase. Se le extrañaría porque marca muchísimos goles cada temporada y además te da muchas otras cosas en el campo. No me sorprende que lo extrañen, pero eso no quita que el Madrid siga siendo uno de los mejores equipos del mundo con grandísimos jugadores", concluyó.