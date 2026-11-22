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Noche agridulce para Lionel Messi. Después de recibir la Bota de Oro de la MLS, el argentino perdió en casa con su Inter Miami y ahora corre el riesgo de quedar eliminado de la postemporada. Además, el exjugador del Barcelona también protagonizó una discusión en el campo con un rival.

El Inter Miami se hunde en casa y pierde 3-0 ante el Columbus Crew en el primer partido de la serie al mejor de tres de los playoffs de la Major League Soccer. El equipo del exjugador del Inter Kily González tendrá que ganar ahora el próximo partido a domicilio para evitar la eliminación y llevar la serie a un tercer y decisivo encuentro.

Antes del inicio, Messi recibió la Bota de Oro. Por segundo año consecutivo, fue el máximo goleador de la temporada regular con 26 goles, pero durante el partido solo rozó el gol en un par de ocasiones.

También hubo un episodio de tensión entre el propio Messi y su rival Tapia. Tras un choque cerca de la línea de banda, el delantero chileno se interpuso para retrasar la reanudación del juego, algo que enfureció a la Pulce. Nervioso, Messi le lanzó el balón con las manos y le golpeó en la cara. Entonces se desató un tumulto que el árbitro zanjó con una tarjeta amarilla para cada uno de los dos implicados.