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¿Messi otra vez?... Se revela el mejor jugador del Argentina-Suiza

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Álvarez rompe el dominio de Leo

Argentina avanzó a semifinales del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Suiza en prórroga. Julián Álvarez, autor del 1-0 en el 113’, fue elegido mejor del partido; Messi quedó esta vez en segundo plano.

Álvarez marcó el 2-1 en el 113’ y fue clave, antes de que Lautaro sentenciara el 3-1.

Es apenas la segunda vez que el premio no es para Messi en este Mundial, tras ganar el capitán la mayoría de los reconocimientos.

Messi había sido elegido mejor jugador en cuatro partidos: ante Argelia, Austria, Cabo Verde y Egipto. Contra Jordania el premio fue para Giovanni Lo Celso, y ahora Julián Álvarez lo obtuvo frente a Suiza, convirtiéndose en el tercer argentino en ganar el galardón en este torneo.

El encuentro, maratónico y emocionante, comenzó con el gol de Alexis Mac Allister, igualó Dan Ndoye para Suiza y, en el 72’, la roja a Breel Embolo por doble amarilla generó polémica.

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En la prórroga, Argentina aprovechó su superioridad numérica: Álvarez sentenció con un gran gol en el 113 y Lautaro Martínez marcó el tercero en el descuento, clasificando a la Albiceleste para las semifinales, donde se medirá a Inglaterra.

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