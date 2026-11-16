¿Messi o Ronaldo? Kvaratskhelia elige a su gran ídolo

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El georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrella del París Saint-Germain, desveló quién es su gran ídolo en el mundo del fútbol y habló del importante papel que desempeñó su padre en la formación de su personalidad y de su carrera, antes de convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol mundial y lograr hitos excepcionales en la Champions League.

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En una extensa entrevista con la revista francesa GQ, Kvaratskhelia rememoró sus inicios en el fútbol y aseguró que su padre, Badri, exjugador reconvertido en entrenador, fue su primer referente, y que de niño veía una y otra vez las grabaciones de sus partidos y soñaba con convertirse en un futbolista como él.

Kvaratskhelia dijo sobre su padre: «En aquella época YouTube no existía como ahora, así que veía una y otra vez vídeos de sus partidos que grababa mi madre. Era un jugador increíble, tenía unos disparos potentísimos desde lejos. Una vez marcó tres goles en un partido de la fase previa de la Champions League. Quería ser como él».

Kvaratskhelia no se limitó a ver los partidos de su padre, sino que empezó a jugar con sus amigos en las calles de Georgia, concretamente en campos rodeados de bloques de viviendas, donde los vecinos solían seguir los partidos desde las ventanas de sus casas.

El jugador explicó que aquel entorno contribuyó a desarrollar su talento: «En Georgia tenemos campos rodeados de edificios por todos lados, casi como en Brasil. Cuando juegas, todo el mundo se asoma a las ventanas para ver el partido. No tienes elección: tienes que hacer algo especial».

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Cristiano Ronaldo, presente en su trayectoria

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Kvaratskhelia reveló la influencia que tuvo en él la trayectoria de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, sobre todo en lo referente al trabajo duro y al cuidado del desarrollo físico.

En sus primeros pasos en la academia del Dinamo de Tiflis, el georgiano tuvo dificultades para hacerse un hueco por su complexión delgada, que le impedía subir a categorías superiores, lo que le llevó a redoblar esfuerzos tomando a Ronaldo como modelo.

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Sobre aquella etapa, Kvaratskhelia afirmó: «Al principio fue muy difícil, pero cuando cumplí 16 años empecé a jugar con el primer equipo».

Su camino hacia el estrellato no fue sencillo: pasó al Rustavi georgiano y después probó suerte en el Lokomotiv de Moscú, pero no logró convencer al club ruso y pasó la mayor parte del tiempo en el banquillo antes de regresar a Georgia.

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Después le llegó una nueva oportunidad en el Rubin Kazán, donde se consolidó como titular, empezó a fortalecer su físico y deslumbró a los seguidores de la liga rusa con su capacidad para regatear rivales y lanzarse hacia la portería, hasta ganar el premio al mejor jugador joven del campeonato dos años consecutivos.

De jugador rechazado en Europa a estrella del Nápoles y el PSG

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El calvario de Kvaratskhelia no terminó con su primera experiencia en Rusia, ya que los grandes clubes europeos no se pelearon por ficharlo pese a su brillo en el Rubin Kazán.

Willy Sagnol, exseleccionador de Georgia, reveló que intentó ofrecer al jugador a varios clubes europeos, pero se encontró con reticencias extrañas, que llegaron incluso a poner en duda su capacidad para adaptarse al fútbol de Europa occidental por su nacionalidad georgiana.

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Tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, el jugador decidió dejar el Rubin Kazán y volver a su país para unirse al Dinamo Batumi, con el que disputó 11 partidos en los que marcó ocho goles y dio dos asistencias.

Kvaratskhelia describió aquella etapa como la más importante de su carrera: «Fueron los dos meses más importantes de toda mi carrera futbolística».

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Desde Georgia arrancó su verdadero salto al estrellato europeo, tras fichar por el Nápoles a cambio de unos 10 millones de euros y contribuir a la conquista de la Serie A en la temporada 2022-2023, lo que le valió el apodo de «Kvaradona», en alusión a la leyenda del club Diego Maradona.

Después se marchó al PSG en enero de 2025 por una cantidad estimada en unos 70 millones de euros y se convirtió en una de las piezas clave del equipo en su andadura europea, antes de contribuir a que el club ganara la Champions League dos veces consecutivas y de recibir el premio al mejor jugador de la edición 2025-2026.