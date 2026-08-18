En una temporada en la que los nombres candidatos habituales no lograron ofrecer un rendimiento decisivo y constante, el nombre de Harry Kane emergió con fuerza en la carrera por el Balón de Oro.

El delantero inglés recibió el respaldo de la leyenda del Bayern Múnich Lothar Matthäus, quien lo colocó por encima de todos los candidatos este año.

Matthäus afirmó, en declaraciones recogidas por la cadena Sky Alemania: "Para mí, Harry Kane es el candidato más destacado para ganar el Balón de Oro. Yo miro el año completo, y no un solo partido o un solo torneo".

Y añadió: "Varios jugadores conquistaron el título de LaLiga con el Barcelona, y después se proclamaron campeones del mundo con España, pero ¿hubo un solo jugador que superara claramente a todos los demás? En el caso de Lamine Yamal, no lo creo".

Matthäus comparó a Kane con varios de sus rivales, explicando que Lionel Messi ganó la liga estadounidense con el Inter Miami, una competición que no se puede comparar con las ligas europeas en cuanto a nivel, pese a haber marcado ocho goles en el Mundial y haber fallado dos penaltis, según sus declaraciones.

También señaló que Kylian Mbappé alcanzó las semifinales del Mundial con Francia, pero no ganó ningún título con el Real Madrid, algo que también se aplica a Jude Bellingham con la selección de Inglaterra y con el club español.

Matthäus considera que Kane ofreció una temporada excepcional con el Bayern Múnich, después de conquistar dos títulos nacionales, y no atravesó un periodo de bajón evidente durante todo el año.

Y dijo: "El único defecto en la temporada de Kane es que no llegó a la final del Mundial ni a la final de la Liga de Campeones de Europa. Aparte de eso, ofreció unos niveles magníficos y no pasó por una sola mala racha, desde mi punto de vista".

Y añadió: "Kane y Rodri son de esos jugadores que dejan que sus acciones dentro del campo hablen por ellos, y no buscan los focos a través de historias fuera del terreno de juego".

La leyenda alemana cerró sus declaraciones diciendo: "Para mí, Kane es el jugador que merece el Balón de Oro más que ningún otro".