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Inter Miami CF v FC CincinnatiGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Messi no marcó ni asistió: el Inter Miami se salva de la derrota con un empate agónico ante el Cincinnati

Revolución de Nueva Inglaterra vs Inter Miami CF
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Inter Miami CF
Major League Soccer
Inter Miami CF vs FC Cincinnati
FC Cincinnati
L. Messi
EE. UU.
Argentina

4 victorias únicamente en los últimos 15 partidos

El Inter Miami se salvó de una derrota segura tras arrebatar un empate agónico ante el Cincinnati, por 2-2, en el partido que se disputó esta madrugada en la liga estadounidense de fútbol. 

Luis Suárez marcó un gol en el minuto 61 para darle al Inter Miami la ventaja de 1-0, y Kenji Mboma Dem empató para el Cincinnati en el minuto 80, antes de que su compañero Samuel Gidi añadiera el segundo gol en el minuto 86.

Riquelme Filippi logró su primer gol en la liga estadounidense de fútbol en el minuto 90, para salvar al Inter Miami de la derrota y terminar el partido con empate a 2-2.

 No obstante, el Inter Miami retrocedió al tercer puesto de la Conferencia Este, tras la victoria del New England sobre el Red Bull New York por 3-2 el miércoles, lo que elevó al Revs al segundo puesto.

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01 nov 2026

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Esta victoria elevó el casillero del New England a 58 puntos, dos por delante del Inter Miami, tercero, mientras que el Nashville lidera la clasificación con 71 puntos.

Ahora, el próximo domingo se ha vuelto decisivo para el Inter Miami, ya que el equipo de Messi viajará para enfrentarse al New England Revolution, y es seguro que el resultado del partido influirá en gran medida no solo en determinar qué equipo conseguirá el segundo puesto en el Este, sino quizás también en el segundo puesto en los playoffs de la liga estadounidense de fútbol.

Ese será el penúltimo partido de la temporada regular del equipo de Miami, que cierra su temporada el 7 de noviembre en su cancha ante el Charlotte.

El Cincinnati desperdició la oportunidad de acercarse a sellar su clasificación a las eliminatorias, ya que su casillero se mantuvo en 43 puntos, en el octavo puesto.

El Inter Miami sufre una clara irregularidad en los resultados, ya que perdió la jornada pasada ante los New York Red Bulls por dos goles a cero.

Desde el regreso de Lionel Messi, que hoy no dio ninguna asistencia ni marcó, al equipo tras el Mundial, el Inter Miami ha disputado 15 partidos en la liga estadounidense con la participación de "la Pulga", en los que logró 4 victorias, perdió 4 también y empató en 7 enfrentamientos.

 

 

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