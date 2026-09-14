Abelardo Fernández, exjugador del Barcelona y de la selección de España, criticó las declaraciones de Lamine Yamal sobre su merecimiento del Balón de Oro, al considerar que el hecho de que el joven jugador proclame abiertamente que merece el premio no le da una imagen positiva, pese al nivel que ofrece con el conjunto catalán.

Según recogió el diario español "Marca", Abelardo mostró, durante su intervención en el programa "Radioestadio Noche", su desagrado por las declaraciones de Yamal realizadas en el canal "Movistar Plus+", cuando afirmó que se ve a sí mismo entre los mejores jugadores del mundo y que merece el Balón de Oro.

Yamal había dicho: "Creo que merezco el Balón de Oro este año por lo que he ganado", y añadió que se considera, junto al francés Kylian Mbappé, entre los mejores jugadores del mundo, y que merece el premio a la vista de lo que ha logrado durante el año.

Abelardo respondió a esas declaraciones afirmando: "Puedes pensarlo, pero no puedes decirlo. Yo no lo creo, porque te hace quedar mal", y explicó que el jugador podría haber expresado su ambición de una manera más comedida.

El exjugador del Barcelona agregó: "Puedes pensarlo y decir: puede que esté entre los candidatos con más opciones, pero nunca sabes a quién van a parar estos premios", señalando que semejante formulación habría reflejado una mejor imagen del jugador.

Abelardo, que disputó 54 partidos internacionales con la selección de España, recalcó su postura al decir: "No me gustó lo que dijo Lamine", antes de citar a la leyenda argentina Lionel Messi, afirmando: "Nunca escuché a Messi, que fue el dios del fútbol, decir eso".