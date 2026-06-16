«Messi no está en nuestra mente»... El seleccionador de Argelia desafía a Argentina

Todas las miradas apuntan al estadio de Kansas, donde Argelia debuta en el Mundial ante Argentina con un entusiasmo sin precedentes.

Los Guerreros del Desierto llegan con gran confianza, impulsados por la diáspora argelina y el inesperado respaldo de los habitantes de Lawrence, que han convertido el ambiente en una fiesta futbolística.

El seleccionador argelino, Vladimir Petković, declaró sentirse orgulloso por el gran apoyo recibido desde la llegada del equipo a Estados Unidos y destacó que este respaldo da a los jugadores un enorme impulso moral.

En rueda de prensa añadió: «Estamos acostumbrados a que haya mucha afluencia en nuestros partidos; eso caracteriza al fútbol argelino. A veces nos critican, pero nunca nos abandonan. Ver a tantos aficionados, incluidos estadounidenses, es muy emotivo. Espero que no les defraudemos».

Aunque la atención mediática se centra en la estrella argentina Lionel Messi, Petković rechazó reducir el partido a un duelo individual y destacó que Argentina es «un equipo completo, con un juego colectivo sólido y mucha experiencia».

Aseguró que su foco está en el rendimiento colectivo, no en marcar a un solo jugador, y añadió: «La selección argelina está preparada física y mentalmente para afrontar el reto, aunque es consciente de la dificultad de enfrentar al campeón del mundo».

El técnico suizo, de origen bosnio, subrayó la importancia de empezar bien el torneo, pues un buen resultado en el debut da confianza para lo que viene.

«Hemos trabajado duro y estamos listos», afirmó. «No somos favoritos, pero en el Mundial hay sorpresas. Debemos jugar concentrados y creer en nuestra capacidad para plantar cara a los campeones».

Al preguntarle cómo marcarán a Messi, respondió con confianza: «No hay un plan especial para frenarlo, sino que intentaremos limitar el peligro de todo el equipo. Argentina tiene la ventaja en teoría, pero nada es imposible en el fútbol. Tenemos que esforzarnos más que ellos si queremos ganar o, al menos, conseguir un resultado positivo».