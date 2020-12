​Messi: ni negociación con otros clubes, ni reuniones con precandidatos

El contrato del argentino con el Barça expira el 30 de junio, pero el futuro de Messi sigue siendo una incógnita. La última vez que habló fue en Goal

A pesar de los insistentes rumores y constantes “fake news” aparecidas en diferentes medios de comunicación, no existe ninguna negociación en curso por parte de los Messi, ni se han producido contactos con otros clubes. Naturalmente, existe interés de varios equipos en conocer cómo se encuentra Messi y qué planes de futuro tiene, pero tanto el argentino como su entorno tienen claro que ahora no es el momento para este tipo de cuestiones. A pesar de que el teléfono de Jorge Messi debe estar que arde, el padre y agente del jugador, que se encuentra en desde hace varios meses, sabe que ahora no es momento de negociar absolutamente con nadie. No quieren que nadie les marque los tiempos y los Messi tienen clara su hoja de ruta: Observar y esperar.

El jugador, por su parte, desea seguir centrado en la parcela deportiva, quiere seguir compitiendo y desde luego, ahora no tiene ningún tipo de prisa para esclarecer su futuro. Será libre para negociar con cualquier club a partir del 1 de enero de 2021 y su contrato en vigor con el FC expira el 30 de junio del próximo año. En ese sentido, a pesar de las diferentes especulaciones lógicas en este tipo de situaciones, tampoco se han producido contactos con los diferentes precandidatos a la presidencia del FC Barcelona, a pesar de la excelente predisposición y diferentes propuestas de todos para pactar la continuidad del argentino en el Camp Nou.

Según ha podido saber Goal por fuentes muy solventes, los Messi, por ahora, ni atienden a otros equipos, ni tiene negociaciones en curso, ni se ha reunido con precandidatos. Quizá Leo ya tenga muy claro su futuro, o quizá se lo esté replanteando todo. De momento, es una incógnita. Habrá que esperar acontecimientos o a que Messi hable para poder escuchar sus impresiones de primera mano. La última vez que Messi se posicionó públicamente fue tras su entrevista exclusiva en Goal, el pasado verano, donde reveló que se quedaría en el FC Barcelona y cumpliría su contrato, porque jamás llevaría a los tribunales al club de su vida.