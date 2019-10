Messi: "Mis hijos no pueden ser más catalanes"

El rosarino se excusa que no hable la lengua porque "no se dio" pero recuerda que "un hijo mío nació en 11 de septiembre".

Leo Messi se siente como en casa en . Tanto es así que admitió que tanto él como su familia tienen resuelto quedarse a vivir en Barcelona una vez concluya su carrera como futbolista. "Cada vez está más claro que terminaré acá, es mi idea y la de mi familia, primero por cómo estoy y lo que siento por el club y la ciudad, no me gustaría cambiarles las amistades a los niños ni su círculo, no me gustaría que esto se rompa, me tocó vivirlo y no quiero que pasen por ello" comentó para admitir que "la idea es seguir aquí cuando todo acabe".

Porque Messi es un catalán más a pesar de que no se le haya escuchado jamás una sola palabra en esa lengua. "Nunca lo hice, siempre hablé castellano con los que hablaban catalán, nunca lo hablé fluido, nunca se dio pero sé cantar 'Joan Petit quan balla', los niños lo han aprendido y se manejan perfectamente".

Y no solo eso, porque recientemente también recibió la Creu de Sant Jordi, el mayor reconocimiento que impone la Generalitat de Catalunya y que a Messi le agradó particularmente, según comentó. "Fue una distinción impresionante, tuve la suerte de ganar muchos premios individuales importantes pero este fue diferente a todo, cerró un círculo de mi vida".

De hecho, Messi recordó que "llevo más tiempo acá que en , mis hijos son catalanes y Mateo nació el 11 de septiembre, más catalán imposible".