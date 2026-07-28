El portugués João Pinheiro rompió su silencio tras los sucesos polémicos que acompañaron el partido entre Argentina y Suiza, en los cuartos de final del Mundial.

El árbitro portugués, que dirigió el encuentro, repasó algunos de los episodios que marcaron el polémico partido.

Entre esos incidentes estuvo la expulsión de Embolo, el jugador de Suiza, por recibir la segunda tarjeta amarilla, tras la revisión de la tecnología de video, además de la conversación de Lionel Messi con él con evidente dureza.

En declaraciones recogidas por el diario "Marca", Pinheiro explicó que el cuerpo arbitral interpretó en un primer momento la falta del jugador argentino como merecedora de amonestación, pero la revisión de la jugada mostró que no se había producido ninguna falta y que el rival había simulado ser objeto de una zancadilla.

Y continuó: "Vimos que no había falta y que se trataba de una simulación. Y, al ser la segunda tarjeta amarilla, derivó en la expulsión del jugador. De haber sido la primera, la decisión habría sido exactamente la misma".

Y añadió que celebra los cambios introducidos por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para abordar este tipo de conductas.

Cabe recordar que el International Football Association Board (IFAB) confirmó hoy que la expulsión del suizo Breel Embolo durante el enfrentamiento ante Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 fue una decisión errónea, aclarando que el proceso de revisión de la tecnología de video que llevó al jugador a recibir la segunda tarjeta amarilla no fue correcto.

Según el IFAB, Embolo no merecía la expulsión tras recibir la segunda tarjeta amarilla después de la revisión de la tecnología de video por simular para conseguir una falta, una decisión que cambió el rumbo del partido en el minuto 72, poco después de que Suiza lograra el empate 1-1, para que Argentina venciera 3-1 en la prórroga.

El tenso diálogo con Messi

El partido también fue escenario de un rifirrafe verbal entre Pinheiro y Lionel Messi, ya que las cámaras captaron al capitán de la selección argentina hablando de forma dura con el árbitro, pidiéndole que le hablara con respeto y que no le faltara al respeto.

El árbitro portugués restó importancia al incidente, asegurando que no fue un caso excepcional.

Y explicó: "Messi planteó algunas cuestiones conmigo, como hicieron otros jugadores. Los capitanes de los equipos se comunican más con los árbitros, y las nuevas reglas permiten ese diálogo".

Pinheiro cree que la mención del nombre de la estrella argentina magnificó la intensidad de un diálogo habitual sobre el terreno de juego.

Y señaló: "Por ser Messi, el asunto recibió mayor atención, pero esto ocurre con muchos futbolistas. Cuando se trata de Messi o de Cristiano Ronaldo, estas situaciones se ven de manera diferente".

En lugar de considerar dañinas estas conversaciones, el árbitro cree que pueden ayudar a controlar los partidos sin recurrir de forma constante a las tarjetas.

Y añadió: "Son diálogos constructivos. No tenemos por qué amonestar a todos. Quizá malinterpretó algo que hice, hablamos, nos entendimos y luego pasamos página".

El árbitro también recordó con nostalgia su participación en el Mundial, que supuso el regreso del arbitraje portugués a la fase final por primera vez en doce años.

Pinheiro dirigió un agradecimiento especial al presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, que acompañó a los árbitros durante todo el torneo, diciendo: "No hay palabras que describan la maravilla del Mundial. Uno no se da cuenta de su grandeza hasta que lo vive".