Messi: "Mandaba videos para que me conozcan en la Selección argentina"

El mejor del mundo reveló cómo fueron sus primeros contactos con la AFA para poder llegar a la Albiceleste.

A sólo días de afrontar un nuevo desafío con la Selección argentina, Lionel Messi contó en detalle cómo fueron los primeros pasos que dieron con su familia para poder cumplir su sueño defender la celeste y blanca.

Si bien la Pulga debutó con la camiseta de el 29 de junio de 2004, en aquel recordado e improvisado amistoso Sub 20 ante Paraguay, en la cancha de Argentinos Juniors, a días de cumplir los 17 años, los contactos de los Messi con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzaron un tiempo antes, desde .

"Fue un momento espectacular para mí, un momento que deseaba mucho que llegue y había hecho todo lo posible para que se diera", recordó Leo acerca de aquel 8-0 -convirtió el séptimo- ante el equipo guaraní, en el que jugó con el número 17. "Era complicado en esa época, yo estaba jugando en Barcelona y no era fácil verme como se ve a los chicos de hoy. Fue cumplir un sueño", agregó.

"Nunca dudé de jugar con Argentina. Nosotros hicimos todo. Continuamente mandábamos videos y cosas mías para que me se me conozca en Argentina, para ver si tenía la chance de venir o no", reveló, en declaraciones a TyC Sports, y agregó sin titubear: "Siempre quise jugar en la Selección".