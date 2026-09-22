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Abobakr El Mokadem
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Messi lo reprendió en público: revelado el árbitro del partido entre Arabia Saudí y Kuwait en la inauguración de la "Copa del Golfo 27"

Arabia Saudí vs Kuwait
Arabia Saudí
Kuwait
Gulf Cup
Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
World Cup
L. Messi
Arabia Saudita
Kuwait
Argentina
Suiza
EE. UU.

El comité de árbitros de la Copa del Golfo "Golfo 27" ha designado al árbitro portugués João Pinheiro para dirigir el partido inaugural entre la selección de Arabia Saudí y su homóloga de Kuwait, previsto en el estadio Al Inma, en la ciudad de Yeda.

El "Golfo 27" arrancará con el enfrentamiento entre la selección de Arabia Saudí y su homóloga de Kuwait, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah "La Joya", en Yeda, mañana miércoles.

El portugués João porta la insignia internacional desde el año 2016 y ha sido clasificado dentro de la categoría de élite de la Unión Europea de Fútbol.

Dirigió el partido de la Supercopa de Europa 2025 entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham, y también condujo el enfrentamiento entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa de la temporada 2025-2026.

 Asimismo, participó en la dirección de partidos del Mundial 2026, entre ellos el partido entre Argentina y Suiza en los cuartos de final.

Durante el partido entre Argentina y Suiza, se produjo un incidente polémico después de que se viera a Lionel Messi reprender al árbitro, cuando las cámaras y los lectores de labios captaron a "La Pulga" diciéndole: "Háblame con respeto, no me faltes al respeto... yo te hablé con respeto".

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El grupo de Arabia Saudí en el Golfo 27 incluye a las selecciones de Irak, Kuwait y Omán.

Los dos primeros clasificados avanzarán a las semifinales del torneo, cuyas competiciones se prolongarán hasta el próximo 7 de octubre.

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