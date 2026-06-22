Messi lleva a Argentina a la segunda ronda y se proclama máximo goleador de todos los tiempos en un Mundial

Argentina se clasificó el lunes para la fase eliminatoria del Mundial 2026 tras vencer a Austria. El vigente campeón se impuso 2-0 en Dallas gracias a dos tantos históricos de Lionel Messi, que se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 dianas.

Desde el inicio todo giró en torno a Messi. A los tres minutos Argentina reclamó un penalti por una caída de Lautaro Martínez en el área; tras revisar el VAR, el árbitro lo concedió.

Messi, de 38 años, se encargó de lanzarlo, pero su disparo se marchó fuera tras una larga espera ante un inmóvil Alexander Schlager.

Argentina siguió dominando: Messi remató bloqueado y tuvo otra ocasión poco después. Austria resistió y parecía llegar al descanso sin encajar.

En el 38’, Facundo Medina centró desde la izquierda, Thiago Almada dejó pasar el balón y Messi, desde el borde del área, remató con la izquierda: 1-0. Fue su decimoséptimo gol en Mundiales, superando a Klose como máximo goleador de la historia.

Poco antes del descanso, Lautaro Martínez evitó la tarjeta tras una dura entrada por detrás a Konrad Laimer; el árbitro no lo vio y el VAR no intervino.

Tras el descanso, Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, mantuvo el control. Nicolás Otamendi reemplazó al lesionado Cristian Romero, y Austria buscó reacción. En el 68′ ingresó Marko Arnautovic.

Messi avisó con un disparo que salvó Schlager en el 65’. Austria intentó reaccionar con los cambios, pero no inquietó a la zaga albiceleste.

En el descuento, Julián Álvarez disparó, Schlager rechazó, Leandro Paredes prolongó y Messi, con carácter, marcó el 2-0.

Con seis puntos en dos partidos, Argentina avanza a la siguiente ronda, mientras que Austria, con tres, aún no está salvado.