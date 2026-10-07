Lionel Messi bajó el telón de su trayectoria con la selección de Argentina, tras 21 años en los que vistió la camiseta de la "Albiceleste", durante los que vivió momentos inolvidables entre victorias y derrotas, antes de anunciar oficialmente el final de su andadura internacional.

Messi publicó un mensaje a través de sus cuentas en las redes sociales, en el que confirmó que su último partido con la selección de su país ante Benín (3-0), en la madrugada de este miércoles, supuso la despedida definitiva, expresando sentimientos encontrados ante el final de una de las trayectorias más destacadas de un jugador en la historia del fútbol.

Messi afirmó: "El partido de ayer fue el último para mí, y ya echo de menos vestir la camiseta celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un viaje increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero estoy seguro de que cada paso que di valió la pena".

El capitán de Argentina añadió: "Y todavía hay muchas cosas que quiero decir. Es imposible expresar todo lo que siento en unas pocas palabras o en una publicación. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me apoyó, especialmente en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba".

Messi evoca a Maradona

Messi dirigió parte de su mensaje a sus excompañeros y a los entrenadores que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria con la selección, dedicando palabras especiales a la fallecida leyenda Diego Maradona.

Dijo: "Mis amigos también fueron una parte imprescindible, al igual que todos mis compañeros y los entrenadores con los que trabajé, junto a sus cuerpos técnicos. Y no quiero olvidarme de Diego, que puso a nuestro país en el lugar que merece, y como siempre digo, sé que nos ayudó, tanto cuando estaba aquí con nosotros como desde el cielo, en cada paso que dimos".

Las palabras de Messi resumieron un viaje que se extendió durante más de dos décadas, en el que el jugador argentino experimentó toda clase de sentimientos, antes de poner fin a su trayectoria internacional siendo uno de los símbolos más destacados del fútbol en la historia de su país.

Agradecimiento a Dios y a los clubes

Messi se encargó, al final de su mensaje, de agradecer a los clubes en los que jugó, señalando que siempre respetaron su deseo de representar a la selección de su país.

Dijo: "Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando llegaba el momento de vestir la camiseta de la selección. Y por supuesto, gracias a Dios, pues sin su guía y su voluntad, ni siquiera habríamos soñado con llegar hasta aquí".

Messi concluyó su mensaje diciendo: "Estoy agradecido con ustedes. Los quiero mucho, los echaré de menos, y siempre les agradeceré por haber estado a nuestro lado y al mío".

Más de 200 partidos y un final legendario

La trayectoria de Messi con la selección de Argentina se extendió durante más de 20 años, en los que disputó más de 200 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la selección con una amplia diferencia respecto a sus perseguidores más cercanos.

Asimismo, el dueño del dorsal número 10 condujo a su país a la conquista del Mundial 2022, además de lograr el título de la Copa América, dejando una huella histórica en la camiseta de Argentina y convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados que han vestido la camiseta celeste y blanca.

Cristiano Ronaldo despide a Messi

El mensaje de Messi no pasó sin reacción por parte de su rival histórico Cristiano Ronaldo, cuyo nombre estuvo vinculado al de la estrella argentina a lo largo de muchos años de competencia, sin que su relación se convirtiera en enemistad, sino que evolucionó hacia un respeto mutuo entre dos de los más grandes futbolistas de la historia.

Ronaldo escribió un comentario en el mensaje de Messi a través de Instagram: "Leo, muchos años defendiendo a tu país, y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que lograste con Argentina. Un abrazo".

El mensaje de Ronaldo llega en un momento en el que la estrella portuguesa atraviesa una crisis con el seleccionador de su país, Jorge Jesus, ya que abandonó la concentración del equipo y se ha visto amenazado con una sanción disciplinaria.

Sin embargo, Ronaldo anunció ayer martes que no tiene intención de anunciar su retirada internacional, pues quiere continuar su camino.

Y este no es el primer mensaje de Ronaldo a Messi en el último periodo, pues el pasado agosto la estrella portuguesa se encargó de dar el pésame a su rival argentino tras el fallecimiento de su padre.