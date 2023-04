Messi, futuro abierto y a tres bandas

Sigue teniendo oferta del PSG, aún no la tiene del Barça y el Al Hilal le propone 400 millones de salario

El futuro de Leo Messi sigue en el aire. Ahora mismo, ni siquiera el propio 'crack' sabe dónde jugará el próximo curso. A falta de tres meses para que acabe la temporada, se contemplan varios escenarios y la decisión final no se ha tomado. En los últimos días, el Al Hilal de Arabia Saudí ha trasladado a los Messi una oferta astrónomica para poder fichar al siete veces Balón de Oro. Como adelantó Fabrizio Romano y ha podido confirmar GOAL, esa oferta ya ha llegado y el club árabe, impulsado por el gobierno de ese país, quiere cubrir a Leo de 'oro' y le ofrece un salario de 400 millones de euros. La oferta, absolutamente increíble desde el punto de vista económico, se produce justo cuando el futuro del argentino sigue candente.

Antes del Mundial existía un principio de acuerdo verbal entre Messi y el PSG para renovar por una o incluso dos temporadas, como ya avanzó GOAL. Sin embargo, después de la Copa del Mundo, ese contexto se ha ido 'enfriando' progresivamente. Las negociaciones no están rotas y ambas partes se emplazan a seguir manteniendo conversaciones. Los Messi siguen siguen estudiando los detalles de la porpuesta. Según ha podido saber GOAL, la cuestión económica no será un escollo. Ni para el club, ni para el futbolsita. Para Messi, la prioridad pasa por el proyecto deportivo que le pueda ofrecer el club el próximo año. Saber quién será el entrenador, qué compañeros seguirán en el equipo, si seguirán Ramos, Neymar o Mbappé y conocer qué refuerzos tendría el club este verano. Por ahora, la renovación sigue en 'stand by'. A pesar de los constantes rumores mediáticos de ruptura y de los pitos de parte de la afición, que no ayudan, club y jugador mantendrán varias conversaciones en próximos días. La negociación no está rota y Messi sigue teniendo la oferta del PSG sobre la mesa.

¿Puede volver Messi al Barça? No hay nada imposible, pero el club azulgrana todavía no ha dado un paso al frente. El vicepresidente Yuste reconoció contactos con Messi y aunque la prensa deportiva catalana insiste una y otra vez especulando sobre el posible regreso del 'diez', el asunto es delicado. Ahora mismo, GOAL puede asegurar que el Barça no ha trasladado ninguna oferta a Messi. Y también que no se ha producido ningún contacto entre Joan Laporta y Leo. Cero. Sí hubo una charla informal entre Jorge Messi y Laporta, reconocida por las partes y publicada en los medios, en la que se puso sobre la mesa la posibilidad de realizar un homenaje.

Xavi Hernández estaría encantado con el regreso de Messi. Cree que encajaría en su sistema, le ve jugando en el centro del campo y suspira por dirigir al argentino. Además, el vestuario le recibiría con los brazos abiertos. El problema está en la delicada salud financiera del Barcelona, que ya está excedido en su "fair play" y que debe rebajar masa salarial por 200 millones de euros el próximo curso. Es un secreto a voces que el Barça necesita mutiplicar ingresos. Una hipotética vuelta de Messi, que en el apartado comercial es una auténtica "mina de oro", significaría justo lo que el club busca, multiplicar otra vez sus ingresos, porque ahora los necesita más que nunca.

Messi tiene que dar respuesta a la oferta que todavía tiene del PSG y sigue hablando con los rectores del club parisino, sabe del interés del Barcelona y ahora tiene un 'ofertón' del Al Hilal. Nada menos que 400 millones de euros de salario. Se avecinan días intensos.

Rubén Uría