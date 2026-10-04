El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami estadounidense, estudia una nueva decisión tras haber logrado comprar el club español Deportivo Illundáin.

El diario Sport informó de que Messi estudia formar el nuevo equipo directivo con responsables que gozan de su confianza para asumir el mando del Illundáin.

Messi se ha convertido en propietario del Deportivo Illundáin, en una operación que todavía necesita la aprobación del Consejo Superior de Deportes de España.

Según ha sabido la agencia de noticias española, Messi estudia la posibilidad de que Pablo García Montañés y Alfonso Nebot asuman destacados cargos ejecutivos en el Deportivo Illundáin.

García Montañés ha desarrollado su carrera profesional en instituciones y empresas como Bankinter, Deloitte y Andorra Banc Agrícol Reig, y desde el pasado mes de mayo también ha estado vinculado al equipo directivo de la Unió Esportiva Cornellà, el club catalán que Messi adquirió asimismo el pasado abril.

Nebot, por su parte, es otra persona que goza de la máxima confianza de Messi, pues es miembro del consejo de administración del grupo Andbank y, desde 2009, ocupa el cargo de director de la oficina de gestión patrimonial de la familia Messi, donde dirige la administración del patrimonio y los activos financieros de la estrella argentina.

El entrenador del Illundáin, Javier Calleja, reveló hace unos pocos días que el cuerpo técnico y los jugadores del equipo mantienen una comunicación permanente con la nueva dirección del club.



