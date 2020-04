"Messi es el mejor de la historia pero Ronaldinho fue igual o mejor dos temporadas"

Sandro Rosell, artífice del fichaje del brasileño por el Barcelona, compara el talento de dos de los mejores jugadores de la historia blaugrana.

Sandro Rosell fue presidente del y antes como vicepresidente de Joan Laporta fue una pieza clave en el fichaje de Ronaldinho. El ex dirigente cree que el brasileño llegó a estar a la altura de mejor Messi, al que considera el mejor de la historia.

Rosell se pronuncia sobre la vuelta de Neymar: "Le ficharía, sin duda"

"Messi es el mejor de la historia del fútbol, todas las temporadas. Aunque para mi, y no soy objetivo, Ronaldinho fue igual de bueno o mejor que Messi durante un par de temporadas", asegura el dirigente en una entrevista en Mundo Deportivo.

¿La aportación de Messi al club?: "Mucho. Muchísimo. El que más ha aportado al Barça en la historia del Club desde su fundación. Pero el Barça también aporta muchísimo a Messi. Es una relación bilateral. No perdamos la perspectiva, Messi pasará, dejará un recuerdo imborrable, pero el Barça seguirá".

La encarcelación de Ronaldinho: "No tengo ninguna duda de que Ronaldinho no sabe aún por qué le han encerrado. Alguien le engañó y no le explicó la verdad. Él es fútbol y sonrisa. Espero que continúe pensando en fútbol, pero sobretodo que siga sonriendo".

La importancia de Ronaldinho en la historia del Barcelona: "Fue una pieza fundamental. Cambió la historia del Barça. Del pesimismo colectivo al optimismo. Volvió la sonrisa, la magia y los resultados deportivos al Club. Y además ejerció como mentor de Messi".