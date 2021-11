Messi: "Tengo mucha ilusión de hacer grandes cosas en el Mundial de Qatar"

El capitán de la Selección argentina se mostró ilusionado de cara a 2022 y puso el título en la Copa América por encima de ganar otro Balón de Oro.

Lionel Messi tiene claros cuáles son sus objetivos en el corto, en el largo y en el mediano plazo. En la extensa entrevista que le brindó al diario Sport, Leo contó a qué aspira durante su estadía en Paris Saint-Germain, cómo sueña regresar algún día a Barcelona y, también, dónde quiere llegar con la Selección argentina.

Tras haberse sacado la pesada mochila de la falta de títulos con el combinado nacional, la ansiada consagración a nivel continental renovó las ilusiones del capitán de la Albiceleste, que ahora tiene su mira puesta en Qatar 2022: "Tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas en el Mundial. Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo, de estar tan cerquita durante tanto tiempo sin poder consagrar con la Selección. Después de esto, la ilusión es grande para lo que viene".

De todos modos, el Diez aclaró que todavía no considera que el equipo de Lionel Scaloni pueda sentarse en la mesa de los grandes aspirantes al título: "Estamos bien hoy por hoy, pero todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos. No lo somos porque hay selecciones mejores. Estamos por el buen camino, la dinámica es buena y el ambiente también. El ganar ayuda mucho y esto nos va a hacer crecer todavía más".

Por otra parte, durante la charla el rosarino se refirió a lo que representa el título conseguido este año en el Maracaná y lo puso incluso por encima de la chance de seguir agranando su vitrina personal: "Sinceramente, no pienso en el Balón de Oro. Mi mayor premio fue lo que pude conseguir con la Selección. Tras haber luchado y peleado tanto por ese logro fue lo máximo, por todo lo que costó. Si llega el Balón de Oro sería extraordinario por lo que significaría ganar uno más, el séptimo sería una locura. Pero si no, no pasa nada: ya conseguí uno de mis grandes objetivos".

Messi también contó por qué se emocionó hasta las lágrimas durante las celebraciones del título continental tras el partido contra Bolivia en el Monumental: "Fueron cosas muy significativas. El poder ganar con la Selección y vivirlo con la gente de Argentina, era la primera vez que había público tras la Copa... Lo había pensado muchas veces el estar delante de ellos para mostrar un trofeo, lo había hecho mucho con el Barcelona pero no lo pude hacer con mi país. Además, estoy más grande y por lo tanto más sensible también".

Por último, a los 34 años, el capitán dejó en claro que todavía no tiene en claro que en Qatar se vaya a terminar su carrera: "¿Retirarme después del Mundial? No. La verdad que no, la verdad que no. Tras lo que me pasó en Barcelona, vivo el día a día, año a año. No sé que va pasar en el Mundial o después, no lo pienso. Pasará lo que tenga que pasar en ese momento".