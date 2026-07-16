Messi, el rey de los regalos en el Mundial 2026, y Hakimi supera a Salah y Mbappé

Tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra en semifinales, Lionel Messi lidera con 25 ocasiones creadas en el Mundial 2026, según «Squawka».

Ya suma 25 ocasiones creadas, por delante de Leandro Trossard y Achraf Hakimi, segundos con 17 cada uno.

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El egipcio Mohamed Salah es cuarto con 16, igual que los franceses Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé.

El inglés Declan Rice es séptimo con 15 ocasiones, seguido del francés Michael Oulissi (octavo, 14), su compatriota Désiré Doué (noveno, 13) y el mexicano Roberto Alvarado (décimo, 13).

Clasificación de los jugadores que más ocasiones han creado en el Mundial 2026 hasta la fecha:

1. Lionel Messi (Argentina) — 25 ocasiones

2. Leandro Trossard (Bélgica) — 17 ocasiones

3. Achraf Hakimi (Marruecos) — 17 ocasiones

4. Mohamed Salah (Egipto) — 16 ocasiones

5. Ousmane Dembélé (Francia) — 16 ocasiones

6- Kylian Mbappé (Francia) — 16 ocasiones

7- Declan Rice (Inglaterra) — 15 ocasiones

8- Michael Oulissi (Francia) — 14 ocasiones

9- Désiré Doué (Francia) — 13 ocasiones

10. Roberto Alvarado (México) — 13 ocasiones



