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Muhammad Sharaf Eldeen

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Messi, el rey de los regalos en el Mundial 2026, y Hakimi supera a Salah y Mbappé

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Tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra en semifinales, Lionel Messi lidera con 25 ocasiones creadas en el Mundial 2026, según «Squawka».

Ya suma 25 ocasiones creadas, por delante de Leandro Trossard y Achraf Hakimi, segundos con 17 cada uno.

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El egipcio Mohamed Salah es cuarto con 16, igual que los franceses Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé.

El inglés Declan Rice es séptimo con 15 ocasiones, seguido del francés Michael Oulissi (octavo, 14), su compatriota Désiré Doué (noveno, 13) y el mexicano Roberto Alvarado (décimo, 13).

Clasificación de los jugadores que más ocasiones han creado en el Mundial 2026 hasta la fecha:

1. Lionel Messi (Argentina) — 25 ocasiones
2. Leandro Trossard (Bélgica) — 17 ocasiones
3. Achraf Hakimi (Marruecos) — 17 ocasiones
4. Mohamed Salah (Egipto) — 16 ocasiones
5. Ousmane Dembélé (Francia) — 16 ocasiones
6- Kylian Mbappé (Francia) — 16 ocasiones
7- Declan Rice (Inglaterra) — 15 ocasiones
8- Michael Oulissi (Francia) — 14 ocasiones
9- Désiré Doué (Francia) — 13 ocasiones
10. Roberto Alvarado (México) — 13 ocasiones


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