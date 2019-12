Messi: "Cada vez que salgo a la cancha salgo menos mentalizado en el gol y más en el juego"

El jugador azulgrana habló para la Liga en su noventa aniversario y habló de algunos aspectos de su trayectoria

Leo Messi es uno de los grandes protagonistas históricos de La Liga. El jugador argentino del FC es el máximo goleador histórico de la competición, con 432 goles en 463 partidos y es sin duda, uno de los jugadores con más títulos de la competición, con 10.

En declaraciones para los medios de La Liga, el rosarino repasó algunos momentos de su trayectoria. Es más, comentó algunas anécdotas sobre el comienzo de su carrera deportiva, destacando momentos con Eto'o, uno de sus mentores en el cuadro de la Ciudad Condal.

“Los primeros años me costaba hacer muchos goles, o erraba o no tenía la suerte. Recuerdo que Eto'o me decía: "el día que empieces a hacer goles vas a ser..." Porque tenía muchas ocasiones y no convertía. Hasta que un día me destapé, entró”, comentó.

Además, habló de su forma de mentalizarse de cara al gol. ”Cada vez que salgo a la cancha salgo menos mentalizado en el gol y más en el juego. Y ser yo el goleador de esta liga con lo que significa la liga española es especial. La verdad que creo que es uno de los récords más lindos que tengo", analizó sobre ser el máximo goleador histórico.

Otro de los aspectos más llamativos de los que habló Messi fue de sus secretos a la hora de lanzar faltas. El argentino ha ido mejorando con el tiempo y se ha convertido en un auténtico especialista en esa faceta del juego.

“Sí que en este último tiempo volví a mirar y sobre todo en los tiros libres para ver si se mueve antes, si del pasito, si no, cómo reacciona, cómo para la barrera... la verdad que ahora sí lo estudio un poco más. Pero todo trabajo y entrenamiento, fui mejorando el trabajo con entreno”.