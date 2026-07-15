El partido de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, disputado este miércoles, fue histórico para Lionel Messi y Harry Kane.

Con 39 años y 21 días, el capitán argentino se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en disputar una semifinal de la Copa del Mundo, batiendo un nuevo récord en su carrera.

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Los jugadores de Argentina desafiaron a Inglaterra con un cántico provocador.

Por su parte, el capitán inglés, Harry Kane, disputó su partido 121 con la selección y superó a Wayne Rooney (120) para quedar segundo en la lista de jugadores con más encuentros con los «Tres Leones».

Según Opta, solo le supera el legendario portero Peter Shilton, con 125 encuentros.

Inglaterra eliminó a Noruega 2-1 y Argentina a Suiza 3-1 en cuartos.

En el otro duelo de cuartos, España venció 2-0 a Francia, subcampeona de 2022, y avanzó a la final.



