Messi - Barcelona: paso a paso, la historia completa de un conflicto que aún no tiene final

Leo puso su futuro en el aire luego de 20 años en el club blaugrana y el mundo del fútbol está a la expectativa. ¿Se queda o se va?

Como ocurre regularmente desde que Lionel Messi debutó en el primer equipo hace ya 15 años, los ojos del mundo están una vez más depositados en . Sólo que esta vez no observan al Diez hacer magia con un balón, sino que aguardan atentos por una decisión que podría cambiar la historia del fútbol moderno: el rosarino pidió formalmente salir del club que lo cobija desde hace dos décadas y por estas horas se definirá qué ocurrirá con su futuro.

Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? ¿Qué pasó para que el mejor jugador de la historia blaugrana, destinado a irse del Camp Nou con todos los honores posibles, solicitara que le habilitaran su salida a través de un frío trámite burocrático? Lo cierto es que el proceso de desgaste de la relación de Leo con el presidente Josep María Bartomeu y las altas esferas del club no es nuevo: en el último tiempo se multiplicaron los chispazos públicos e, incluso, en febrero pasado se desató un escándalo luego de que la Cadena Ser revelara que el club había contratado una consultora para ensuciar la imagen del capitán y otros futbolistas en las redes sociales.

Sin embargo, hubo un cimbronazo que desató el actual terremoto. A continuación, Goal repasa la cronología de hechos que derivó en la actual incertidumbre acerca del futuro de Messi.

Más equipos

14/08: LA GOLEADA QUE DESATA LA TORMENTA

Después de un muy mal cierre de temporada en , donde perdió el título a manos de a pesar de que había llegado a la reanudación del certamen como único líder, Messi advirtió: "No nos alcanzó ni para La Liga, si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo porque si no vamos a perder con ". Y si bien al Barca le alcanzó para superar al conjunto italiano, el golpe de realidad llegó en los cuartos de final, donde Bayern Munich le propinó un grosero 8-2, una de las derrotas más humillantes de su historia. Fue el último mazazo a un proyecto deportivo a la deriva, que ya había sufrido golpes durísimos en las dos temporadas anteriores, con las increíbles remontadas de y Napoli.

16/08: BARAJAR Y DAR DE NUEVO

La temporada 2019/20 fue traumática en todo sentido para Barcelona. En enero, tras perder la frente a , la directiva despidió a Ernesto Valverde sin tener un sustituto elegido y, tras la negativa de Xavi, terminó decantándose por un Quique Setién que nunca terminó de encajar en el vestuario. Si bien su futuro parecía sentenciado ocurriera lo que ocurriese en Lisboa, la goleada contra el Bayern lo eyectó de su lugar apenas 48 horas después del partido. Un día antes había salido el secretario técnico Eric Abidal, quien había tenido un fuerte enfrentamiento público con Messi durante la temporada: el francés renunció, a pesar de que Bartomeu lo había ratificado en su cargo, en una decisión que parecía una provocación directa al capitán.

20/08: "ME VEO MÁS AFUERA QUE ADENTRO"

Ronald Koeman fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del conjunto catalán el miércoles 19 de agosto y apenas 24 horas después se reunió con Messi para manifestarle su deseo de que liderase su proyecto dentro del campo de juego. Leo, que viajó desde sus vacaciones en los Pirineos hasta Barcelona exclusivamente para el encuentro, dio el primer indicio de que su continuidad no estaba garantizada: "Me veo más afuera que adentro", le dijo el Diez al DT en el encuentro, según informó RAC1. Al argentino no le gustó nada que se filtrase lo que había hablado en privado con el holandés.

24/08: OTRO DESTRATO A UNO DE LOS SUYOS

Una de los motivos por los que Bartomeu eligió a Koeman como entrenador fue que contaba con la suficiente espalda dentro del barcelonismo como para hacerse cargo del trabajo sucio: dar salida a las "vacas sagradas" del vestuario. Y uno de los primeros a los que el holandés decidió dar salida fue a Luis Suárez, el gran amigo de Messi dentro del vestuario: con una escueta llamada telefónica, el entrenador informó al uruguayo que no entraba en sus planes para el futuro. Fue el último golpe al entorno de Leo, que un año atrás había visto cómo la directiva elegía contratar a Antoine Griezmann en lugar de intentar el regreso de Neymar y, ya un poco más atrás en el tiempo, también había permitido que Dani Alves (tal vez su mejor socio dentro de una cancha) se fuera libre por no renovarle el contrato.

25/08: EL BUROFAX

La bomba estalló desde y retumbó con fuerza en todo el planeta: TyC Sports reveló que Messi había notificado formalmente a Barcelona sobre su voluntad de abandonar el club. A través de un burofax, el capitán informó que pretendía hacer uso de la cláusula que figuraba en su contrato que le permitía rescindir de manera unilateral el vínculo. El jugador y sus abogados argumentaron que la temporada se había extendido por fuera de los tiempos habituales a causa del coronavirus, mientras que desde el club replicaron que la cláusula había expirado en junio, cuando terminaba originalmente la 2019/20.

30/08: AUSENTE CON AVISO

El artículo sigue a continuación

El día anterior al comienzo de la pretemporada, Messi no se presentó a los hisopados obligatorios a los que debía someterse el plantel del Barca, así como tampoco dijo presente el lunes 31 al primer entrenaiento de la era Koeman. La explicación es simple: tal como anunció en el burofax, el Diez considera que sus obligaciones contractuales con el club blaugrana están terminadas. Mientras tanto, crecen cada vez más los rumores que asocian el futuro de Leo con , que hasta incluso le habría ofrecido un proyecto para que juegue un tiempo en y luego se vaya a New York City, la franquicia de la de los dueños del conjunto británico.

02/09: EL PRIMER CARA A CARA

Ocho días después del envío del burofax, Jorge Messi llega a Barcelona desde Rosario para reunirse con Bartomeu. Apenas pisa suelo español, el padre de Leo reconoce que "es difícil" que su hijo continúe en el club. Horas más tarde, se encuentra con el presidente: le reitera la voluntad del Diez de irse del club y el directivo le ofrece una renovación contractual por dos años. Y si bien el convite finaliza sin acuerdo, ambas partes coinciden en que la conversación fue "muy buena". La salida que 24 horas antes parecía segura, ya no lo es tanto: ¿empieza a encaminarse la continuidad?