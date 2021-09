Messi: "Algunos me trataron de fracasado y dijeron que no sentía la camiseta"

El capitán de la selección Argentina habló para la ESPN y dejó claros sus sentimientos después de alzarse con la Copa América.

Su triunfo con Argentina en la pasada Copa América ha sido terapéutico y liberador. Y al margen del golpe sufrido por su inesperada salida del FC Barcelona y su fichaje por el PSG, Lionel Messi se siente feliz por cómo le están saliendo las cosas. Sobre todo, con su gran amor. La camiseta de la albiceleste. El capitán de la selección Argentina habló para la ESPN y dejó claros sus sentimientos después de alzarse con la Copa América.

Reflexión tras la Copa América."Hubo una parte del periodismo que me trataba de fracasado y que no sentía la camiseta. Hay que empezar reconociendo que no somos los mejores de mundo. Ni antes éramos los peores ni ahora somos los mejores. Saber que no somos los mejores del mundo es un punto de inflexión para nosotros. Ahora lo que queremos es utilizar este envión para terminar de crecer como equipo", agregó en una entrevista telefónica con el canal ESPN.

"Por fin unas vacaciones felices desde el primer día al último, siempre me tocaba sin conseguir el objetivo y los primeros 15 días eran amargados, sin ganas de nada", añadió.

Elogios a Scaloni. "Tiene gran mérito de todo esto. Fue el que agarró en un momento complicado a la Selección, que creyó y de a poquito se fue armando. Siempre supo lo que quería", dijo Messi. "Fue confiando en los jugadores, gente nueva, jóvenes, siempre supo lo que quería. Crecimos de a poco", comentó. "La Copa América nos tiene que dar el envión para crecer en el juego, crecer en lo futbolístico", dijo sobre el Mundial de Qatar.

Sus hijos, encantados. “Me hubiese encantado que mis hijos y mi familia estuvieran en la Copa América. Hablábamos del precio que tuvimos que pagar. Estuvieron siempre, pero fuimos campeones cuando ellos no pudieron estar”, comentó, para después agregar: “Mis chicos disfrutaron mucho la Copa América. Cantan las canciones de Argentina. Se acuerdan de la final, del partido con Brasil. No sabés lo que disfrutan. Mis hijos me dicen cada dos por tres: papá fuiste campeón. Están permanentemente tarareando las canciones de Argentina”, zanjó.