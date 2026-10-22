24 horas antes de presentarse ante el rey y la reina de España para recibir el más alto reconocimiento deportivo, Lionel Messi abrió su corazón y reveló que el secreto del Barcelona no estaba en los títulos, sino en el disfrute. Palabras de oro que pronunció el chico que se convirtió en leyenda, mientras recordaba un vestuario que no se repetirá.

La estrella argentina Lionel Messi, jugador del Inter Miami estadounidense, se prepara para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes de 2026 el próximo viernes en la ciudad de Oviedo, en una ceremonia presidida por el rey y la reina de España.

Messi, en una entrevista especial con la agencia de noticias española "EFE", recogida por "Mundo Deportivo", en Oviedo, recordó sus días de gloria con el Barcelona, pronunciando una frase que quedará para la historia: "Con el Barcelona ganamos todo. ¡Y de la manera en que lo ganamos! Disfrutamos jugando".

Y añadió: "Tuvimos la suerte de ganarlo todo, no solo por la manera en que lo logramos, sino también por la forma en que disfrutamos jugando, ganando y consiguiendo logros importantes, pero lo más importante de todo, disfrutamos de los entrenamientos diarios; pasamos momentos maravillosos".

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Messi aseguró que fue un gran honor compartir vestuario con leyendas como Xavi, Iniesta y Puyol "y muchos otros".

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¿Qué significa el Barcelona para Messi?

Messi, que jugó para el Paris Saint-Germain antes de su traspaso a Estados Unidos, reconoció que "es difícil resumir en pocas palabras lo que representa el Barcelona para él", porque es una parte inseparable de su vida y su club favorito.

Y prosiguió: "He vivido muchos momentos maravillosos en el club y en la ciudad, y allí nacieron mis tres hijos, así que es natural que sienta un cariño muy especial por la ciudad y por el club".

Tras ganar todos los títulos con el Barcelona, Messi aseguró que ganar el Mundial con Argentina en Qatar en 2022 fue la "cima" de su trayectoria, un logro que "fue más que un sueño".

Consideró que sus goles en aquella final están entre sus goles más importantes "por su importancia, su momento y el propio partido", junto a sus goles en finales de la Liga de Campeones y en partidos del Clásico.

El consejo de su difunto padre

El hijo de la ciudad de Rosario recordó también los consejos de su difunto padre, Jorge, que falleció el pasado agosto, afirmando que "hablaba constantemente" con él e intercambiaba ideas después de cada sesión de entrenamiento o partido.

Y el consejo más importante era: "Agarrar el balón e intentarlo, lo lograra o no, no conformarse con eso, porque siempre hay otra oportunidad".

¿Cómo quiere ser recordado?

Al ser preguntado por la imagen con la que desea ser recordado, la estrella argentina dijo: "Como un gran deportista que siempre luchó por sus objetivos y sueños: a veces lo lograba y otras veces no, pero nunca dejé de intentar ganar todo lo que tenía por delante".

Y cerró sus declaraciones señalando que "hay muchas personas que poseen muchas capacidades pero se quedan rezagadas por la falta de oportunidades", expresando su honor por unirse a la lista de galardonados con el premio junto a nombres de la talla de Serena Williams, Rafael Nadal, los hermanos Gasol y Michael Schumacher.



