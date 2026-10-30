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Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Merkel: me pasó lo mismo que a Kompany, y si fuera jugadora habría trabajado con él

V. Kompany
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La exasesora rememoró un recuerdo de 2019

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Angela Merkel, excanciller alemana, expresó su solidaridad con Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, deseándole una pronta recuperación y que disponga del tiempo suficiente para recuperarse, sin verse sometido a ninguna presión para regresar rápidamente.

Merkel manifestó su gran respeto por el trabajo que realiza el técnico belga, elogiando sus posturas claras contra la discriminación y en muchas otras cuestiones, y asegurando que lo habría elegido como su entrenador si ella fuera futbolista, tanto en el ámbito masculino como en el femenino.

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Merkel dijo sobre Kompany, en declaraciones recogidas por el sitio alemán "sport 1": "Al principio, sentí una gran tristeza cuando supe lo que le había ocurrido. Le deseo una pronta recuperación y que esté rodeado de personas que le den el espacio y el tiempo necesarios para recuperarse, sin ninguna presión. Porque yo misma sé algo sobre la necesidad de tiempo".

Y continuó: "Tengo un gran respeto por el trabajo de Vincent Kompany, así como por sus posturas claras contra la discriminación y en muchas otras cuestiones. Y puedo imaginar que, si yo fuera futbolista, ya sea hombre o mujer, él sería exactamente del tipo de entrenadores con los que me gustaría trabajar".

La excanciller alemana relacionó lo ocurrido a Kompany con su experiencia personal, señalando que el cuerpo puede enviar señales claras cuando la persona llega a un punto en el que ya no puede seguir soportando las presiones.

Y añadió: "Desde luego, Vincent Kompany no eligió quedarse en casa por voluntad propia, sino que hizo falta que ocurriera un incidente para que su cuerpo le mandara por fin un mensaje claro: ¡Detente! Y eso es exactamente lo que me pasó a mí también".

Merkel recordó el episodio en el que sufrió temblores durante una ceremonia de honores militares en 2019, explicando que lo ocurrido fue una descarga de la tensión acumulada, y quizás estuvo relacionado con la muerte de su madre, o con la conciencia de que se estaba preparando para abandonar su cargo.

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