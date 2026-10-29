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El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, defendió al centrocampista Vitinha después de que el portugués terminara decimocuarto en la clasificación del Balón de Oro de 2026. Enrique insistió en que Vitinha merecía un puesto mucho más alto por su excepcional aportación técnica.

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Vitinha cae en la clasificación del Balón de Oro

El centrocampista del Paris Saint-Germain Vitinha terminó 14.º en la clasificación del Balón de Oro de 2026, después de haber subido al podio con un tercer puesto en 2025. El organizador de juego, de 26 años, quedó por detrás de Harry Kane, del Bayern de Múnich, que ganó el premio, y de su compañero Achraf Hakimi, 13.º.

Vitinha sigue siendo una pieza clave del centro del campo del PSG tras contribuir a que el club conquistara dos títulos consecutivos de la Champions League en 2025 y 2026.

Pese a su puesto más bajo, el entrenador Luis Enrique defendió con vehemencia a su centrocampista.

Enrique elogia las cualidades técnicas únicas del maestro portugués

En la previa del partido de Ligue 1 del PSG contra el Le Havre, Enrique mostró su descontento con el puesto que los votantes otorgaron a Vitinha. «Lo conocemos bien, así que no nos sorprende. Es un verdadero placer contar con un jugador con semejante capacidad técnica y física», afirmó Enrique.

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«Su nivel es increíble. Estamos muy contentos de contar con un jugador de su categoría, aunque no haya quedado tan arriba como merece en la clasificación del Balón de Oro».

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«Tiene un talento increíble... merece un puesto mejor en la clasificación del Balón de Oro», añadió Enrique.

El organizador del centro del campo sigue siendo fundamental para el PSG

La capacidad de trabajo de Vitinha, su resistencia a la presión y su habilidad para organizar el juego lo han convertido en una pieza indispensable del sistema de Enrique.

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Desde su llegada procedente del Oporto en junio de 2022, el jugador, que estuvo cedido en el Wolverhampton Wanderers, ha conquistado cuatro títulos de Ligue 1 y dos Copas de Francia.

También fue incluido en el once mundial de la FIFPRO en 2025 tras un histórico triplete continental.

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Vitinha se centra en los objetivos nacionales y europeos

Vitinha vuelve a centrar toda su atención en el terreno de juego mientras el PSG busca ampliar su ventaja al frente de la Ligue 1.

Se espera que el internacional portugués sea titular contra el Le Havre en el Stade Oceane.

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Enrique confía en que su referente en el centro del campo mantenga su extraordinario nivel de juego.