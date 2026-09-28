¿Bastan los goles por sí solos para decidir el premio individual más codiciado del mundo del fútbol? Una pregunta que se impone con fuerza esta temporada, y Kylian Mbappé es el centro de la respuesta.

La estrella francesa, que ha batido todos los récords goleadores posibles y ha inscrito su nombre como máximo goleador histórico del Mundial, se encuentra hoy ante una extraña paradoja: cuanto más se acerca al sueño, más se aleja de él el Balón de Oro. ¿Qué ocurre entre bastidores de la carrera? ¿Y por qué el premio ha dejado de estar garantizado para el chico dorado de París?

En Francia, donde todo se mide con una balanza precisa, la competencia ya no está decidida, sino que se ha convertido en una batalla abierta que no rigen solo los números, sino los títulos, la regularidad e incluso lo que ocurre dentro del propio vestuario de la selección francesa.

Números legendarios, sin corona

Kylian Mbappé entra en la carrera por el Balón de Oro este año como uno de los principales candidatos a conquistarlo por primera vez en su carrera, en la esperada gala que se celebrará dentro de pocas semanas en la capital británica, Londres.

Y pese a haberse quedado sin títulos colectivos en su primera temporada con la camiseta del Real Madrid, su cosecha individual fue excepcional en todos los sentidos.

Terminó la temporada como máximo goleador de LaLiga y máximo goleador de la Liga de Campeones de Europa, antes de protagonizar el mayor acontecimiento el pasado verano al coronarse máximo goleador histórico del Mundial.

Pero el fútbol no reconoce solo al individuo. La conquista de la Liga de Campeones de Europa por parte del Paris Saint-Germain y la conquista del Mundial por parte de la selección española dieron la vuelta a todas las balanzas y encendieron el mercado de las candidaturas, abriendo la puerta a competidores que poseen lo que a Mbappé le falta: los títulos.

Yamal, el rival que lo tiene todo

Entre estos competidores destaca un nombre que ha empezado a inquietar a todos los aficionados de Mbappé: Lamine Yamal, el talento del Barcelona, que se considera a sí mismo el más merecedor del premio individual, y así lo ha declarado en varias ocasiones.

El joven extremo español ha dejado de ser una simple promesa emergente para convertirse en un competidor directo que posee dos armas letales: los números y los títulos.

Yamal condujo al Barcelona a conquistar los títulos de LaLiga y la Supercopa de España, y fue uno de los principales artífices de la conquista del Mundial por parte de la selección española, donde desempeñó un papel central que no se puede pasar por alto.

Y la lista no se detiene en Yamal, pues la carrera incluye nombres de mucho peso, como Rodri Hernández, Ousmane Dembélé, campeón de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia y el inglés Harry Kane, que terminó la temporada como máximo goleador del continente europeo.









3 obstáculos internos que amenazan el sueño de Mbappé

¿Cómo se ve esta encarnizada disputa en Francia? Responde a esta pregunta el célebre periodista francés de la cadena RMC Sport, Arthur Perrot, que aseguró que la competencia este año está más abierta de par en par que nunca.

Perrot dijo en declaraciones exclusivas: «Hay muchos jugadores destacados que compiten por el premio, y Mbappé está sin duda entre ellos. Hizo historia este verano y se convirtió en el máximo goleador histórico del Mundial, y ofreció un rendimiento excepcional con el Real Madrid, pero choca con tres obstáculos principales que podrían privarle del sueño».

El primer obstáculo: la maldición de los títulos ausentes

La ausencia de títulos colectivos es el criterio más peligroso en la votación del Balón de Oro. El jurado y los periodistas no premian solo al goleador, sino que premian al campeón que conduce a su equipo a los podios, algo que Mbappé no hizo esta temporada.

El segundo obstáculo: la falta de regularidad

Pese a sus números descomunales, se le reprocha a Mbappé la falta de regularidad en su nivel a lo largo de la temporada en comparación con competidores como Yamal y Dembélé, que mantuvieron un ritmo ascendente e influyente en los partidos grandes y decisivos.

El tercer obstáculo: una disputa interna francesa

Es el obstáculo más complejo, pues la competencia ha dejado de ser solo externa para convertirse en una disputa francesa-francesa por excelencia, con la entrada con fuerza en la carrera de su compatriota y antiguo amigo Ousmane Dembélé tras su temporada histórica con el Paris Saint-Germain.

Declaraciones que encienden la discordia en el campamento de Francia

Informes periodísticos franceses han revelado unos entresijos apasionantes que se desarrollan a puerta cerrada en Francia, que podrían influir en las opciones de Mbappé en la carrera por el Balón de Oro.

En Francia, la prensa alude mucho a las conversaciones que se dieron entre Mbappé y Dembélé; Mbappé declaró públicamente que es el candidato más fuerte y que merece el Balón de Oro, y Dembélé respondió que él también trabajó duro para conseguirlo y que merece reconocimiento pese a no figurar con fuerza entre los candidatos al principio.

Este intercambio de declaraciones creó un estado de confusión y tensión evidente entre los jugadores, un estado que no se ha resuelto por completo hasta ahora y cuyos efectos se han extendido al interior del campamento de la selección francesa.

En resumen, Mbappé posee todas las cualidades individuales para ganar el premio, pero el asunto ya no depende solo de él. El Balón de Oro este año no se decidirá solo con goles, sino con títulos, estabilidad y relaciones dentro y fuera del terreno de juego.







