¿Merece el Balón de Oro? París celebra la impresionante temporada de Fabián Ruiz

El PSG homenajeó a su estrella española, Fabián Ruiz, tras una temporada exitosa y la victoria de España en el Mundial 2026 ante Argentina.

El club publicó una foto del jugador con la camiseta de España, rodeado de los títulos conquistados, y la acompañó con la frase: «WON IT ALL».

Con el PSG conquistó la Liga francesa, la Copa de Francia, la Liga de Campeones, la Supercopa de Francia, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, antes de alzar el Mundial con España.

Además, alcanzó los 50 partidos con España sin perder, cifra que refleja su peso en “La Roja”.

Además, en 2026 se convirtió en el único futbolista que ganó la Liga de Campeones y el Mundial en el mismo año, entrando en un exclusivo club que incluye a Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Roberto Carlos, Sami Khedira y Raphaël Varane.

Su gran temporada abre el debate sobre su candidatura al Balón de Oro, pues ha combinado talento individual con títulos tanto de club como de selección.

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