El mercado de fichajes de verano en la Roshn Saudi League está siendo testigo de fuertes movimientos por parte de los clubes, con el objetivo de reforzar sus filas de cara a la nueva temporada, y parece que los canales saudíes también han preparado su propio mercado de verano particular.

El comienzo tuvo lugar el pasado mes de mayo, cuando el reconocido periodista saudí Turki al-Ajma abandonó el grupo de canales "Rotana", tras haber presentado el programa "Kora" en "Rotana Khalijia".

En aquel momento, varios informes periodísticos aseguraron que el otro periodista saudí, Walid al-Farraj, sería la imagen del canal en la nueva temporada como sucesor de al-Ajma, algo que efectivamente ocurrió, ya que recientemente se anunció su contratación para presentar un nuevo programa.

El periodista saudí comenzará a presentar su programa "Rotana Sport con Walid", de forma diaria, a partir del próximo miércoles, 12 de agosto.

En cuanto a Turki al-Ajma, los canales "Thmanyah", el transmisor oficial de las competiciones de la Roshn Saudi League, anunciaron este viernes su contratación para presentar el programa "Malaab Thmanyah" durante la próxima temporada.

Esta noticia despertó un interés que llegó hasta el periodista italiano Fabrizio Romano, quien publicó, a través de su cuenta personal en el sitio "X", un vídeo de la presentación de al-Ajma como nuevo periodista en los canales "Thmanyah".

Esto llega después de que el periodista saudí Khalid al-Shunaif anunciara la continuidad del programa "Dorina Ghair" en el canal saudí durante la próxima temporada.

Asimismo, el otro periodista saudí, Abdulrahman al-Humaidi, anunció la continuidad del programa "Nadina", en el canal "MBC1" también durante la próxima temporada.

Se espera que el próximo periodo sea testigo del anuncio de más programas deportivos que cubran las competiciones del fútbol saudí a lo largo de la temporada.

Cabe recordar que las competiciones de la nueva temporada del fútbol saudí comienzan el 13 de agosto, cuando arranca la Roshn Saudi League, pocos días antes del inicio del torneo de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.