Mercado de pases de la Selección Colombia: Santiago Arias se puede quedar en el Atlético

Los hombres de la Tricolor son objeto de los principales rumores de la prensa de cara a la ventana de fichajes de verano que abre pronto.

El mercado de pases del verano euroeo se acerca y el futuro de varios jugadores de la Selección Colombia vuelve a estar a la orden del día, algunos por su excelente nivel, otros por falta de continuidad en sus actuales clubes.

A continuación, un repaso por los posibles movimientos de los hombres de la Tricolor en el próximo mercado de pases:

SANTIAGO ARIAS

El paso del lateral paisa por Atlético Madrid parecía ser más corto de lo esperado, sin embargo, Diego Simeone habría cambiado su opinión de declararlo transferible, según reportes de la prensa ibérica el lateral colombiano habría sostenido una reunión con el entrenador en la que le habría convencido de darle una segunda oportunidad, a pesar de que llegará otro jugador en su posición con el que tendrá que luchar por el puesto.

Simeone sostuvo ante los medios que: "Es probable que Arias se quede" al ser indagado por el futuro inmediato del colombiano en el .

LUIS MURIEL

El nacido en Santo Tomás, Atlántico, no logró ganarse un puesto en el , equipo al que llegó como el fichaje más caro de su historia. Tal cartel le pesó más de la cuenta y nunca pudo brillar en el cuadro andaluz. Año y medio después recaló, a préstamo, en la donde ha tenido un mejor desempeño en lo que va de 2019.

Luisfer tuvo un inicio de año espectacular con goles importantes para la Fiore, pero en el último tramo de la temporada se fue apagando y la llegada de Montella tampoco le ha ayudado. Esto tiene dudando al conjunto Viola en hacer efectiva la opción de compara estipulada en 14 millones de euros.

JUAN CUADRADO

Tras recuperarse de una lesión que lo tuvo al margen durante cuatro meses, Cuadrado volvió a la titularidad de la Juve para festejar un nuevo título de la . Sin embargo, el futuro del antioqueño podría estar en la capital italiana, puntualmente en la .

Según Calciomercato, los de Turín ofrecerían al volante como parte de pago para quedarse con la joya Sergej Milinkovic-Savic, pretendido por otros gigantes de Europa como Milan, Inter, y .

"La podría usar al extremo colombiano Juan Cuadrado para endulzar el trato con la Lazio y así obtener una transferencia por aproximadamente la mitad de lo que habrían pagado por él en el verano pasado" publicó el portal especializado en transferencias del mercado itálico. Milinkovic-Savic está tasado por Lazio en 120 millones de euros. ¿Llegará cuadrado a la capital?

RADAMEL FALCAO

El pésimo rendimiento del Mónaco en la temporada haría pensar al Tigre en buscar nuevos aires y son varios los posibles destinos para el delantero colombiano de 33 años en diversas latitudes del globo. En el mercado invernal europeo el samario sonó para el Wolverhampton, y el Milan, pero finalmente el jugador se quedó en el Monegasco para liderar la lucha por la permanencia en la .

Logrado este objetivo, el Tigre le diría adiós al Monaco en el mercado de verano que se avecina. El samario podría volver a , pero no precisamente a Madrid. , Sevilla y lo tienen en la mira para reforzar sus respectivas plantillas con un goleador de peso y así poder pelear por los puestos a Europa.

Entre sus posibles destinos también se encuentra . Según informa Don Balón, Radamel estaría en la órbita del ante la casi inevitable salida de Mauro Icardi. Se dice que el acuerdo entre jugador y directiva estaría adelantado con un sueldo anual de 10 millones de euros. Falcao sería una opción "económica" para el Inter, pues desembolsaría 15 millones de euros al club francés. Lazio y , también esperan contar con él para la próxima temporada.

DUVÁN ZAPATA

Sin lugar a dudas, Duván es el delantero cafetero del momento. El ex está en su mejor nivel y cada que juega se reportan con goles importantes para el , incluso pelea por ser el Capocannoniere. Su nivel ha trascendido fronteras y desde hablan de un gran interés del . Los Hammers hicieron una oferta de 40 millones de euros en el pasado mercado invernal pero ésta fue rechazada. El equipo londinense prepara una oferta mejor para poder quedarse con los goles del vallecaucano.

Pero no es el único equipo de la Premier League que lo busca, pues también está en los planes del , según informó Tuttomercato. Los Blues siguen de cerca la carrera del internacional colombiano y estarían dispuestos a ir por él con toda la chequera para reemplazar la posible salida del Pipa Higuaín, si se les levanta la sanción del TAS.

Además, Duván es pretendido por Inter de Milán. La posible marcha de Mauro Icardi ha activado los radares del Nerazzurro para buscar su reemplazo y el colombiano hace parte de la baraja de candidatos junto a Edin Dzeko, de la Roma, según Calciomercato .

Cabe destacar que es el dueño de los derechos del colombiano, quien está a préstamo en el Atalanta por dos temporadas a cambio de unos 12 millones de euros. El Orobici planea hacer efectiva la opción de compra por otros 14 kilos en la próxima ventana de fichajes y solo estaría dispuesto a venderle por una suma de 50 millones .

CRISTIAN ZAPATA

El experimentado central sigue sin encontrar continuidad en el Milan. Ya son varias temporadas en las que el colombiano se ha quedado relegado al banco y solo aparece cuando las rotaciones lo exigen. El de Padilla, Cauca, termina contrato en junio de 2019 y, aunque está en conversaciones con el Rossonero para acordar la renovación de su contrato, contempla nuevos horizontes.

Desde llega una opción que le permitiría tener la continuidad que espera y que le permitiría incluso jugar competiciones europeas. De acuerdo con el portal otomano 'Sporx', está empecinado en contar con el zaguero cafetero, un hombre de experiencia y de bajo costo pues llegaría libre. "Las directivas del club están buscando a Zapata con un contrato de dos años y un precio de 3 millones de euros” , aseguró el medio.

JAMES RODRÍGUEZ

El 10 cafetero sigue siendo uno de los principales focos de los rumores del planeta fútbol. Juventus, Arsenal, Manchester United, Napoli y PSG han sonado como clubes interesados en el astro colombiano, como quiera que su situación en el Bayern Munich no está resuelta. Sin embargo, en las últimas semanas los bávaros han dado señas sobre su continuidad.

Según Bild, los alemanes prepararn un presupuesto de 200 millones de euros para llevar a cabo una profunda renovación del plantel, necesidad vista desde varias temporadas atrás. El colombiano estaría entre los planes para darle ese aire fresco a la plantilla dentro del proceso anunciado por el presidente Uil Hoenes. Además de James, el Bayern se renovaría con Benjamin Pavard, Lucas Hernández, Matthijs de Ligt, Callum Hudson-Odoi y Timo Werner.

El préstamo de James en el Bayern expira en junio próximo. Si el equipo de muniqués no ejerce la opción de compra por 42 millones de euros, Rodríguez deberá volver a las toldas del Real Madrid, club dueño de su ficha y con el que tiene contrato hasta 2020.

DAVID OSPINA

está tan contento con las actuaciones de David Ospina y ya tendría en sus planes hacer válida la opción de compra por el meta cafetero, quien está en calidad de préstamo por una temporada. La escuadra azzurri pagaría al , dueño de los derechos deportivos del colombiano, unos 4 millones de euros, según reportó The Sun días atrás.

Los rumores del medio británico fueron confirmados recientemente por el diario napolitano La Reppublica. "Napoli está listo para comprarle al Arsenal a David Ospina, incluso sin no juega los 30 partidos acordados para que la opción se haga obligatoria" , afirmó.

La información fue ratificada, esta vez por Calciomercato, quien informa el inicio de las gestiones del club napolitano ante su par londinense por solicitud expresa de Ancelotti. Según el medio, Ospina es un buen ejemplo y competencia para Meret, condición que haría viable ejecutar la opción de compra por el arquero paisa, quien está a dos partidos de cumplir la cuota mínima de partidos disputados estipulados en el contrato con Napoli para que éste haga efectiva la compra.

JEISON MURILLO

El central vallecaucano, quien regresó a la Selección con la salida del profe Pekerman tras casi dos años de ausencia, sorprendió al mundo con su llegada al Barcelona en el mercado invernal. Sin embargo, el ex Inter no logró adaptarse al cuadro culé y deberá volver a la disciplina del Valencia, dueño de su ficha, aunque allí tampoco tiene lugar así que saldrá una ver más al mercado. No se conocen posibles clubes de destino.