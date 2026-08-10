Mercado fallido y lesiones acumuladas: ¡el entrenador del Al-Ittihad estalla contra la directiva!

Nuevos acontecimientos en el seno del club saudí Al-Ittihad han revelado el estado de enfado que atraviesa el alemán Jens Wieffer, entrenador del equipo, por la forma en que la directiva gestionó sus necesidades durante el período de fichajes de verano, además de las circunstancias que rodearon la preparación de la nueva temporada.

Según el periodista Mohammed Al-Bukairy, la dirección ejecutiva del Al-Ittihad "defraudó" al entrenador alemán después de no cumplir con sus exigencias técnicas, especialmente en algunas posiciones que consideraba que necesitaban un refuerzo urgente antes del inicio de las competiciones oficiales.

Las fuentes aclararon que las principales exigencias de Wieffer consistían en fichar a jugadores extranjeros en la posición de pivote, con el objetivo de aumentar la profundidad defensiva y dotar al equipo de mayores opciones en el centro del campo, pero la directiva se limitó a fichar al senegalés Dion Lopy, pese a que el entrenador tenía algunas objeciones sobre la operación.

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Las reservas de Wieffer no se detuvieron en el asunto de los fichajes, pues las fuentes señalaron que el entrenador alemán tampoco estaba satisfecho con la concentración de pretemporada del equipo, especialmente ante el retraso en la llegada de varias operaciones y el hecho de que no estuviera completo el grupo con el que deseaba trabajar durante el período de preparación.









Asimismo, las lesiones acumuladas aumentaron la dificultad de la tarea del entrenador, después de que se encontrara ante varias ausencias que afectaron a sus opciones técnicas, en un momento en el que necesitaba estabilidad y probar el once titular antes del comienzo de la temporada.

Estos acontecimientos colocan a la directiva del Al-Ittihad ante una prueba difícil, sobre todo porque el equipo afronta la temporada con grandes aspiraciones, mientras que el cuerpo técnico considera que el retraso en los fichajes, el aumento de las lesiones y la falta de cumplimiento de algunas exigencias podrían afectar a la puesta a punto del equipo.